В Волгограде ветеранов СВО переобучат по специальностям в IТ-сфере





В России сегодня, 1 ноября, стартовала программа профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, до конца года обучение пройдут 150 человек.

– В рамках партийного проекта ЕР «Цифровая Россия» ветераны СВО смогут освоить новые цифровые специальности. Создание подобного проекта – логичный шаг в условиях, при которых необходимо создать оптимальную социальную среду для бывших военнослужащих, – цитирует издание Немкина.

Волгоградская область вошла в число десяти пилотных регионов. Также программа переобучения стартовала в ДНР, Курской, Астраханской, Рязанской и Нижегородской областях, в Калмыкии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях.

Уточняется, что изначально переобучение будет проходить в онлайн-режиме на базе Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ). С 2024 года, когда количество участников будет увеличено до 240, планируется подключение вузов-партнеров.

Для освоения будут доступны программы: «Азбука цифры. Графический дизайн. Разработка логотипа и фирменного стиля», «Анализ данных на языке R», «Аналитик кибербезопасности (CCNA Cyber OPS)», «Запуск технологичных стартап-проектов», «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультироторного типа», «Разработка нейронных сетей на Python с нуля».

– Все программы переподготовки рассчитаны на 72 часа, по результатам обучения участники получат свидетельства о повышении квалификации, а также смогут воспользоваться содействием региональных координаторов в трудоустройстве. "Мы со стороны партии также будем контролировать трудоустройство новых IТ-специалистов после окончания переподготовки, – сообщил Немкин.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале «Работа России».