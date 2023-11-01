Расследования

В Волгограде ветеранов СВО переобучат по специальностям в IТ-сфере

Расследования 01.11.2023 18:36
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01.11.2023 18:36


В России сегодня, 1 ноября, стартовала программа профессиональной переподготовки ветеранов специальной военной операции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, до конца года обучение пройдут 150 человек. 

В рамках партийного проекта ЕР «Цифровая Россия» ветераны СВО смогут освоить новые цифровые специальности. Создание подобного проекта – логичный шаг в условиях, при которых необходимо создать оптимальную социальную среду для бывших военнослужащих, – цитирует издание Немкина. 

Волгоградская область вошла в число десяти пилотных регионов. Также программа переобучения стартовала в ДНР, Курской, Астраханской, Рязанской и Нижегородской областях, в Калмыкии, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях.  

Уточняется, что изначально переобучение будет проходить в онлайн-режиме на базе Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ). С 2024 года, когда количество участников будет увеличено до 240, планируется подключение вузов-партнеров. 

Для освоения будут доступны программы: «Азбука цифры. Графический дизайн. Разработка логотипа и фирменного стиля», «Анализ данных на языке R», «Аналитик кибербезопасности (CCNA Cyber OPS)», «Запуск технологичных стартап-проектов», «Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мультироторного типа», «Разработка нейронных сетей на Python с нуля».

Все программы переподготовки рассчитаны на 72 часа, по результатам обучения участники получат свидетельства о повышении квалификации, а также смогут воспользоваться содействием региональных координаторов в трудоустройстве. "Мы со стороны партии также будем контролировать трудоустройство новых IТ-специалистов после окончания переподготовки, – сообщил Немкин. 

Для участия в проекте необходимо подать заявку на портале «Работа России». 

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