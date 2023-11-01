Под Волгоградом тело женщины нашли под окнами дома





В городе Волжском Волгоградской области труп местной жительницы нашли под окнами многоквартирного дома. По предварительным данным, женщина погибла при падении с высоты по собственной неосторожности.

По сведениям жителей Волжского, женщина в ночь на 1 ноября выпала из окна собственной квартиры, расположенной в доме №38 на ул. Молодежной.

– Погибшей всего 33 года. Работала на местном шинном заводе, а вчера вечером у нее в доме, насколько известно, собралась компания. Видимо, выпивали – вот она и упала со своего третьего этажа. Врачи спасти ее не смогли, – рассказали читатели «Высоты 102».

В экстренных службах данная информация подтверждается. Вызов по указанному адресу поступил около двух часов ночи.