В Волжском судят избившего до смерти посетителя караоке-клуба мужчину

В Волжский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении Евгения Зотова, который обвиняется в избиении человека до смерти. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, на скамье подсудимых - 27-летний Евгений Зотов. Ему придется понести ответственность за кровавую драму, произошедшую в пятом часу утра 26 августа около караоке-клуба «Соловей» на бульваре Профсоюзов, 9.



Тогда Зотов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с 30-летним С.Караваевым и нанес ему несколько ударов в голову, говорится в сообщении суда.

Напомним, как сообщало V102.RU, мужчина скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. На стадии предварительного следствия Евгений Зотов полностью признал свою вину.