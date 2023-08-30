



Волжский городской суд Волгоградской области выдал санкцию на арест участника драки у караоке-клуба «Соловей», в результате которой умер человек, передает V102.RU. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 27-летнего подозреваемого заключили под стражу до 28 октября.

Ранее сообщалось, что следователи СУ СКР по Волгоградской области по факту происшествия, повлекшего гибель человека, возбудили уголовное дело.

Трагедия, напомним , произошла 26 августа около бара, расположенного на бульваре Профсоюзов 9 в городе Волжском.

В пять утра между подозреваемым и незнакомым ему ранее 30-летним мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. После нескольких ударов в лицо и голову оппонент фигуранта упал и потерял сознание. Он скончался до приезда медиков из-за закрытой черепно-мозговой травмы.



