Расследования

Суд в Волжском арестовал подозреваемого в убийстве посетителя караоке-бара

Расследования 30.08.2023 16:07
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30.08.2023 16:07


Волжский городской суд Волгоградской области выдал санкцию на арест участника драки у караоке-клуба «Соловей», в результате которой умер человек, передает V102.RU. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, 27-летнего подозреваемого заключили под стражу до 28 октября.
Ранее сообщалось, что следователи СУ СКР по Волгоградской области по факту происшествия, повлекшего гибель человека, возбудили уголовное дело. 
Трагедия, напомним, произошла 26 августа около бара, расположенного на бульваре Профсоюзов 9 в городе Волжском. 
В пять утра между подозреваемым и незнакомым ему ранее 30-летним мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. После нескольких ударов в лицо и голову оппонент фигуранта упал и потерял сознание. Он скончался до приезда медиков из-за закрытой черепно-мозговой травмы. 

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