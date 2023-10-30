В Иловлинском и Калачевском лесничествах нанесут двойной удар по вредителям

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Волгоградской области» совместно с представителями лесничеств верстают планы на следующий год по ликвидации очагов хвоегрызущих вредителей. По последним данным, особенно много насекомых, угрожающих растениям, наблюдается в Калачевском и Иловлинском лесничествах. Здесь, уточняют специалисты, по вредителям нанесут двойной удар.

Как уточняют в «Центре защиты леса Волгоградской области» в настоящее время с учетом численности вредителей формируются карты-схемы рабочих участков планируемых обработок. Уже подготовлены и реестры лесных участков, рекомендуемых для обработок, информация по количественным и качественным характеристикам популяций, расчеты угрозы объедания на 2024 год.

– По результатам инвентаризации очагов вредителей, осенних учетов их численности, проведенных лесопатологами волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита», мероприятия по ликвидации очагов запланированы на 2024 год в лесах общей площадью почти 8000 га на территории лесного фонда восьми лесничеств Волгоградской области, – рассказали ИА «Высота 102» в Центре защиты леса. – В том числе наземным способом будет обработано чуть более 2600 га, авиационным – около 5300 га.

Сообщается, что обработки запланированы в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Нижнечирском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах в очагах пилильщика соснового рыжего на участках площадью более 3100 га, пилильщиков-ткачей звездчатого - 2155 га и красноголового - 2335 га, а также в очагах шелкопряда соснового площадью более 270 га.

– В связи с высокой численностью вредителей в комплексных очагах Иловлинского и Калачевского лесничеств запланированы двукратные обработки против пилильщика соснового рыжего и пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, – сообщают эксперты. – Здесь будут использоваться препараты с различными действующими веществами.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»