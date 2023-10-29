



Родные погибших на СВО жителей Камышина Волгоградской области обвинили местного предпринимателя в не выполнении обязательств по обустройству воинского захоронения. Как рассказала V102.RU Светлана Ивченко, мама Максима, который погиб в начале СВО, родственники захороненных на Аллее Славы обратились к Олегу Усову с просьбой сделать бетонное ограждение для защиты от паводковых вод. Родные погибших на СВО жителей Камышина Волгоградской области обвинили местного предпринимателя в не выполнении обязательств по обустройству воинского захоронения. Как рассказала V102.RU Светлана Ивченко, мама Максима, который погиб в начале СВО, родственники захороненных на Аллее Славы обратились к Олегу Усову с просьбой сделать бетонное ограждение для защиты от паводковых вод.

- Мы не сомневаемся, что найдутся ответственные люди, которые не подведут. Только как Усов будет смотреть в глаза людям? Но, видимо, совесть – это не про него.







Напомним, сын Светланы Ивченко Максим погиб 7 июня 2022 года на СВО. Посмертно он был награжден Орденом мужества. Его мама и родственники других павших воинов выступили с инициативой создания воинского кладбища в Камышине, которую поддержали в администрации города.







Фото Светланы Ивченко

Читайте по теме:





- Хочу сказать, что с администрацией Камышина в деле обустройства кладбища, где похоронены наши герои, мы всегда шли руку об руку, - говорит Светлана. – Все, что в их силах и возможностей, они для нас делали. Но кладбище находится в таком месте, что туда стекают воды, в результате подтапливаются могилы. Мы попросили всех неравнодушных людей оказать материальную помощь для строительства ограждения, которое бы защитило захоронения от влаги. Нам посоветовали Олега Усова как профессионального и ответственного предпринимателя, который и взялся в конечном итоге за работу.- Он осмотрел объём работы, на месте сделав необходимые замеры, взял время для расчёта. Но на руки мне его так и не предоставил, сказав, что это стоит 35 тысяч рублей, включая земляные работы, выработку бетона в размере трех кубов, то есть все, что нужно для сдачи объекта под ключ. Я понадеялась на порядочность и чистоплотность в расчёте, перепроверять по ценам рынка не стала, спешила, тем более погодные условия поджимали. Приступив 12 октября к выполнению работ, Усов сразу же запросил помощь в земляных работах. Я в надежде, что в будущем на эту сумму будет минус из договора, оплатила эту работу из нашего бюджета, - продолжила Светлана.На следующий день, по словам мамы погибшего героя, Усов неожиданно заявил, что вместо 3 кубов бетона надо 5. Женщина обратилась за помощью к директору ООО «КПМК№1» Алексею Текутову.- Хотя была пятница, конец рабочего дня, Алексей Николаевич пошел навстречу и привез бетон, - говорит Светлана. – В этот же вечер Олег Усов потребовал рассчитаться. Утром в субботу на кладбище поехали отцы похороненных на кладбище воинов. Но выяснилось, что бетон еще в опалубке, ограждение не засыпано. Олег пообещал клятвенно, что доделает все через два дня. Только после этого мы ему отдали всю сумму. Мы и предположить не могли, что он не сдержит своего слова и исчезнет!Светлана Ивченко и другие родственники павших воинов до сих пор не могут дозвониться до предпринимателя.- Мы уже просили тех, кто его знает, поговорить с ним, чтобы он доделал свою работу, ведь деньги-то он взял! – возмущается мама героя. – Но он грубо всех «послал». Просто в голове не укладывается, как он мог так поступить с нами, как он в глаза теперь будет смотреть тем, кто потерял своих детей, мужей, отцов?Корреспондент V102.RU тоже пытался дозвониться до предпринимателя, чтобы выслушать его точку зрения на сложившуюся ситуацию, но безуспешно. Не ответил Олег Усов и на сообщения журналиста.Между тем, по словам Светланы Ивченко, теперь родным погибших воинов придется искать других строителей, чтобы они доделали брошенную предпринимателем работу.