- Он осмотрел объём работы, на месте сделав необходимые замеры, взял время для расчёта. Но на руки мне его так и не предоставил, сказав, что это стоит 35 тысяч рублей, включая земляные работы, выработку бетона в размере трех кубов, то есть все, что нужно для сдачи объекта под ключ. Я понадеялась на порядочность и чистоплотность в расчёте, перепроверять по ценам рынка не стала, спешила, тем более погодные условия поджимали. Приступив 12 октября к выполнению работ, Усов сразу же запросил помощь в земляных работах. Я в надежде, что в будущем на эту сумму будет минус из договора, оплатила эту работу из нашего бюджета, - продолжила Светлана.
На следующий день, по словам мамы погибшего героя, Усов неожиданно заявил, что вместо 3 кубов бетона надо 5. Женщина обратилась за помощью к директору ООО «КПМК№1» Алексею Текутову.
- Хотя была пятница, конец рабочего дня, Алексей Николаевич пошел навстречу и привез бетон, - говорит Светлана. – В этот же вечер Олег Усов потребовал рассчитаться. Утром в субботу на кладбище поехали отцы похороненных на кладбище воинов. Но выяснилось, что бетон еще в опалубке, ограждение не засыпано. Олег пообещал клятвенно, что доделает все через два дня. Только после этого мы ему отдали всю сумму. Мы и предположить не могли, что он не сдержит своего слова и исчезнет!
Светлана Ивченко и другие родственники павших воинов до сих пор не могут дозвониться до предпринимателя.
- Мы уже просили тех, кто его знает, поговорить с ним, чтобы он доделал свою работу, ведь деньги-то он взял! – возмущается мама героя. – Но он грубо всех «послал». Просто в голове не укладывается, как он мог так поступить с нами, как он в глаза теперь будет смотреть тем, кто потерял своих детей, мужей, отцов?
Корреспондент V102.RU тоже пытался дозвониться до предпринимателя, чтобы выслушать его точку зрения на сложившуюся ситуацию, но безуспешно. Не ответил Олег Усов и на сообщения журналиста.
Между тем, по словам Светланы Ивченко, теперь родным погибших воинов придется искать других строителей, чтобы они доделали брошенную предпринимателем работу.