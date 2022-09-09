Общество

«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи Славы

Общество 09.09.2022 17:30
0
09.09.2022 17:30


В Камышине родные погибших в ходе СВО воинов ждут, когда чиновники займутся обустройством участка на городском кладбище, где похоронены их сыновья, отцы, братья и мужья. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана, мама Максима Ивченко, награжденного посмертно орденом Мужества, на выделенном участке на городском погосте появилось уже 14 могил, однако никаких следов благоустройства здесь не наблюдается. 

– 7 сентября мы были на могиле у нашего сыночка, – рассказывает Светлана. – Вот уже три месяца, как мы живем другой жизнью, без него. Было очень неприятно видеть «лепешки» от коров, следы копыт, пожеванные цветы на могилах наших ребят. Уже молчу про то, какая грязь здесь после дождей. 

По словам мамы погибшего, первый воин из Камышина был похоронен здесь через несколько дней после начала спецоперации. 

– Когда мы получили страшную весть о гибели нашего сына, в администрации Камышина нам предложили похоронить его на Аллее Славы, – вспоминает женщина. – Еще тогда чиновники называли так этот участок, выделенный на окраине кладбища, на границе с оврагом. За это время здесь ничего не сделали и Аллеей Славы назвать это место крайне сложно. Единственное, что здесь появилось, это невысокий отбойник. 

И Светлана, и родные других погибших хотели бы видеть это скорбное место, где покоятся отдавшие свою жизнь за Родину воины, совсем другим. 

– Ведь можно же здесь проложить дорожки, посадить вечнозеленые туи, да в конце концов, хотя бы сделать указатель, – делится женщина своим наболевшем. – Мы однажды тут даже заплутали, не могли сразу найти могилку Максима. Для этого, наверное, не нужны огромные деньги. И это – единственное желание потерявших своих близких и любимых.

Светлана Ивченко уже написала обращение, адресованное председателю Волгоградской облдумы Александру Блошкину, который является также руководителем областной ветеранской организации, с просьбой помочь в решении этого вопроса. 

«Ведь правильным отношением к памяти погибших в спецоперации на территории Украины со стороны администрации города, региона и нашей Родины воспитывается в подрастающем поколении патриотизм. И не только! Но и мы, родные, будем умиротворённые, что самое дорогое пожертвование наше за благо на земле и защиту мира от фашизма не уйдёт из памяти, что будут чтить и их место захоронения, – такие слова написала потерявшая сына мать в этом обращении. – Все узнали ещё с одной стороны пацанов. Они оказались верны данной воинской присяге (для них это не просто слова) и с честью до конца выполнили свой долг перед Родиной. 

Это единственная наша просьба! Если место захоронения называем Аллея Славы, то пусть и будет Аллея».

Пока ответ на свое обращение семья Светланы не получила. 

– Если бы здесь появилась настоящая Аллея Славы, они бы сказали нам спасибо за то, что помним. Ведь, если помним, то наше  дело правое, – говорит Светлана. – А если память стерли, то что же, в игрушки, что ли поиграли? 

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить в администрации Камышина, значится ли обустройство Аллеи Славы в планах у чиновников. Однако поговорить с главой городского округа не получилось. В приемной сообщили, что «отсутствует техническая возможность соединения» с руководителем города. В комитете ЖКХ и капитального строительства администрации также не смогли прокомментировать эту ситуацию. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 32-летний Максим Ивченко погиб, защищая Донбасс, 7 июня. Указом Президента России он был посмертно награжден Орденом Мужества, который вручили его родителям и вдове. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2022 20:08
Общество 09.09.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 19:52
Общество 09.09.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 18:41
Общество 09.09.2022 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 16:55
Общество 09.09.2022 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 16:25
Общество 09.09.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2022 16:17
Общество 09.09.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 15:04
Общество 09.09.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2022 14:49
Общество 09.09.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 14:36
Общество 09.09.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 13:26
Общество 09.09.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 13:25
Общество 09.09.2022 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:56
Общество 09.09.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:53
Общество 09.09.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:38
Общество 09.09.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:30
Общество 09.09.2022 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысячСмотреть фотографии
19:00
«Пожарные не могут проехать»: под Волгоградом горит крыша 2-этажной гостиницыСмотреть фотографии
18:41
Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Не уступил дорогу: в Волгограде в лобовом ДТП пострадали пять человекСмотреть фотографии
17:47
Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дорогиСмотреть фотографии
17:30
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи СлавыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатовСмотреть фотографии
16:51
В деле о расстреле водителя в Жилгородке Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
16:34
Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушкаСмотреть фотографии
16:25
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею ДмитриенкоСмотреть фотографии
16:17
Роскосмос включил Волгоград в десятку самых зеленых мегаполисов РоссииСмотреть фотографии
15:29
Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
15:04
Юных волгоградцев в управлении ФСБ просветили о жизни Феликса ДзержинскогоСмотреть фотографии
14:49
На набережной Волгограда экстренно наводят чистоту ко Дню городаСмотреть фотографии
14:36
Ночные заморозки до -3 нагрянут в Волгоградскую область 10 и 11 сентябряСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивецСмотреть фотографии
13:26
Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогахСмотреть фотографии
13:25
Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется годСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра ШутоваСмотреть фотографии
12:53
Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВОСмотреть фотографии
11:14
Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7Смотреть фотографии
10:39
В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботовСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном домеСмотреть фотографии
10:22
«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
Всем оставаться на местах: вуз в центре Волгограда проверили из-за угроз без эвакуацииСмотреть фотографии
09:55
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участкиСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем КараваевымСмотреть фотографии
 