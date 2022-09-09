В Камышине родные погибших в ходе СВО воинов ждут, когда чиновники займутся обустройством участка на городском кладбище, где похоронены их сыновья, отцы, братья и мужья. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана, мама Максима Ивченко, награжденного посмертно орденом Мужества, на выделенном участке на городском погосте появилось уже 14 могил, однако никаких следов благоустройства здесь не наблюдается.

– 7 сентября мы были на могиле у нашего сыночка, – рассказывает Светлана. – Вот уже три месяца, как мы живем другой жизнью, без него. Было очень неприятно видеть «лепешки» от коров, следы копыт, пожеванные цветы на могилах наших ребят. Уже молчу про то, какая грязь здесь после дождей.

По словам мамы погибшего, первый воин из Камышина был похоронен здесь через несколько дней после начала спецоперации.

– Когда мы получили страшную весть о гибели нашего сына, в администрации Камышина нам предложили похоронить его на Аллее Славы, – вспоминает женщина. – Еще тогда чиновники называли так этот участок, выделенный на окраине кладбища, на границе с оврагом. За это время здесь ничего не сделали и Аллеей Славы назвать это место крайне сложно. Единственное, что здесь появилось, это невысокий отбойник.

И Светлана, и родные других погибших хотели бы видеть это скорбное место, где покоятся отдавшие свою жизнь за Родину воины, совсем другим.

– Ведь можно же здесь проложить дорожки, посадить вечнозеленые туи, да в конце концов, хотя бы сделать указатель, – делится женщина своим наболевшем. – Мы однажды тут даже заплутали, не могли сразу найти могилку Максима. Для этого, наверное, не нужны огромные деньги. И это – единственное желание потерявших своих близких и любимых.

Светлана Ивченко уже написала обращение, адресованное председателю Волгоградской облдумы Александру Блошкину, который является также руководителем областной ветеранской организации, с просьбой помочь в решении этого вопроса.

«Ведь правильным отношением к памяти погибших в спецоперации на территории Украины со стороны администрации города, региона и нашей Родины воспитывается в подрастающем поколении патриотизм. И не только! Но и мы, родные, будем умиротворённые, что самое дорогое пожертвование наше за благо на земле и защиту мира от фашизма не уйдёт из памяти, что будут чтить и их место захоронения, – такие слова написала потерявшая сына мать в этом обращении. – Все узнали ещё с одной стороны пацанов. Они оказались верны данной воинской присяге (для них это не просто слова) и с честью до конца выполнили свой долг перед Родиной.

Это единственная наша просьба! Если место захоронения называем Аллея Славы, то пусть и будет Аллея».

Пока ответ на свое обращение семья Светланы не получила.

– Если бы здесь появилась настоящая Аллея Славы, они бы сказали нам спасибо за то, что помним. Ведь, если помним, то наше дело правое, – говорит Светлана. – А если память стерли, то что же, в игрушки, что ли поиграли?

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался выяснить в администрации Камышина, значится ли обустройство Аллеи Славы в планах у чиновников. Однако поговорить с главой городского округа не получилось. В приемной сообщили, что «отсутствует техническая возможность соединения» с руководителем города. В комитете ЖКХ и капитального строительства администрации также не смогли прокомментировать эту ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 32-летний Максим Ивченко погиб, защищая Донбасс, 7 июня. Указом Президента России он был посмертно награжден Орденом Мужества, который вручили его родителям и вдове.