Общество

В Камышине освятят начало строительства Аллеи Славы

Общество 19.09.2023 21:01
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19.09.2023 21:01


Завтра, 20 сентября, в Камышине Волгоградской области состоится освящение обустройства Аллеи Славы в рамках первого этапа создания памятного места, где похоронены  камышане, не вернувшиеся  со спецоперации. Об этом сообщила мама погибшего на СВО воина Светлана Ивченко, передает V102.RU. Власти города выделили автобус, который довезет родственников погибших воинов на городское кладбище.
Напомним, Светлана Ивченко с другими родственниками погибших на СВО добивалась обустройства Аллеи Славы в Камышине. Сын Светланы Максим погиб в боях на Донбассе 7 июня 2022 года. Инициатива была поддержана городскими властями.


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