Быковский районный суд Волгоградской области признан виновным местного жителя в покупке и хранении поддельных водительских удостоверений. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчине назначено ограничение свободы на 6 месяцев.

Приговором суда ему запрещено покидать свой населенный пункт и менять место жительства. Осужденному также нужно один раз в месяц отмечаться в специализированном органе, который осуществляет надзор за отбыванием наказания.

В суде установлено, что в марте текущего года фигурант уголовного дела за 55 тысяч рублей купил у неустановленного лица в Москве два поддельных водительских удостоверения для своего 27-летнего сына. Затем глава семейства хранил эти «липовые» права в своем домовладении в хуторе Демидов, чтобы в последующем передать их отпрыску.

Для каких целей молодому мужчине понадобились сразу два поддельных удостоверения, в суде не сообщили.

Известно, что права были изготовлены способом цветной струйной печати.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.