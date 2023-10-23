Расследования

Волгоградке вынесли приговор по делу о подкупе сотрудников «Магнита»

Расследования 23.10.2023 18:59
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23.10.2023 18:59


В городе Энгельсе Саратовской области вынесли приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе 40-летней жительнице Волгограда. Об этом 23 октября со ссылкой на прокуратуру Саратовской области сообщило информагентство «СарИнформ». 

– Летом 2022 года злоумышленница через посредника передала 45 тысяч рублей менеджерам энгельсского филиала АО «Тандер». За деньги она просила принимать на склад продукцию кооператива «ЮгОвощСбыт» и продавать ее в магазинах сети «Магнит», – передают саратовские журналисты. 

Уточняется, что волгоградка сотрудничала с менеджерами отдела качества через посредников в период с июня по август прошлого года. 

Согласившись с позицией государственного обвинителя, по итогам процесса суд Энгельса признал жительницу Волгограда виновной по виновной  по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.


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