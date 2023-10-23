В Котово жители остались без воды из-за очередной крупной аварии

В городе Котово Волгоградской области сегодня, 23 октября, произошла очередная крупная авария на сетях водоснабжения. Как сообщила глава города подписчикам в соцсетях, из-за происшествия в дома жителей временно прекращена подача ресурса.

Наталья Ефимченко также опубликовала видеокадры, сделанные на ул. 60 лет ВЛКСМ в Котово. На кадрах вода бурными потоками разливается по городским улицам. Прогнозы относительно сроков устранения аварии на сетях глава города не называет.

Напомним, что в настоящее время в городе Котово ведется масштабная реконструкция сетей водоснабжения. Буквально сегодня утром Наталья Ефимченко сообщала жителям о переподключении нового водовода на ул. Мира.

– Все идет по плану. Готовность этого участка 100%, – сообщала чиновница.