Зарплата участников СВО составит от 210 тысяч рублей с учетом индексации





Заработную плату участников специальной военной операции на Украине проиндексировали на 10,5%. Как сообщает газета «Красная звезда», с 1 октября денежное довольствие участников СВО составит от 210 тыс. рублей и выше.

– Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тыс. рублей в месяц, – передает издание.

Также сообщается об усилении состава финансово-экономической службы ВС РФ, в связи с чем часть гражданского персонала в отдельных финансовых органах будет заменена на военнослужащих, кроме того будет сформировано несколько новых управлений финансового обеспечения для обеспечения воинских частей, участвующих в специальной военной операции.

– Совместно с полевыми учреждениями Банка России организовано финансовое обеспечение всех воинских частей, зачисленных на финансовое обеспечение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Налаженное взаимодействие между полевыми учреждениями Банка России и финансовыми органами ВС РФ позволяет своевременно и всесторонне обеспечивать потребности группировок войск и за пределами территории Российской Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции, – сообщает «Красная звезда».