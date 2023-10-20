В Волгоградской области скончался 50-летний мужчина после падения с высоты. Как стало известно V102.RU, житель Фролово получил перелом основания черепа.

— Все произошло в гостинице «Тамара» по улице Коммунистической, 82А. Мужчина выпал из окна второго этажа. Мужчину с переломами, ушибами и переохлаждением доставили в Котовскую ЦРБ, — рассказал собственный источник «Высоты 102».

Уточняется, что пострадавший от полученных травм скончался. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и закрытый перелом правого бедра.

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