Происшествия

Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больнице

Происшествия 20.10.2023 21:29
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20.10.2023 21:29


В Волгоградской области скончался 50-летний мужчина после падения с высоты. Как стало известно V102.RU, житель Фролово получил перелом основания черепа.

— Все произошло в гостинице «Тамара» по улице Коммунистической, 82А. Мужчина выпал из окна второго этажа. Мужчину с переломами, ушибами и переохлаждением доставили в Котовскую ЦРБ, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

Уточняется, что пострадавший от полученных травм скончался. У мужчины диагностировали закрытую  черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и закрытый перелом правого бедра. 

Скриншот: «Яндекс. Карты» 

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