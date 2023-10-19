Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанация





Волгоградские нейрохирурги спасли 50-летнего мужчину, который, упав с лошади, начал день за днем ощущать ухудшение самочувствия. К моменту обращения к медикам в голове волгоградца успела развиться огромная гематома. Решение нейрохирургов было безоговорочным – срочная трепанация черепа.

– Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение областной больницы № 1 с подозрением на инсульт. После выполнения компьютерной томографии головного мозга стало понятно, что являлось причиной ухудшения самочувствия – обследование показало наличие внутричерепной гематомы размером около 200 мл, – рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Гематома несомненно угрожала не только здоровью, но и жизни мужчины.

Первые сутки после операции житель Волгоградской области провел в реанимации, а уже через день после вмешательства смог гулять по палате.

– В ближайшее время пациент отправится домой – его состояние не вызывает опасений, – уточняют в облкомздраве.