Здравоохранение

Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанация

Здравоохранение 19.10.2023 18:46
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19.10.2023 18:46


Волгоградские нейрохирурги спасли 50-летнего мужчину, который, упав с лошади, начал день за днем ощущать ухудшение самочувствия. К моменту обращения к медикам в голове волгоградца успела развиться огромная гематома. Решение нейрохирургов было безоговорочным – срочная трепанация черепа. 

– Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение областной больницы № 1 с подозрением на инсульт. После выполнения компьютерной томографии головного мозга стало понятно, что являлось причиной ухудшения самочувствия – обследование показало наличие внутричерепной гематомы размером около 200 мл, – рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Гематома несомненно угрожала не только здоровью, но и жизни мужчины.

Первые сутки после операции житель Волгоградской области провел в реанимации, а уже через день после вмешательства смог гулять по палате. 

– В ближайшее время пациент отправится домой – его состояние не вызывает опасений, – уточняют в облкомздраве. 

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