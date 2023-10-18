Волгоградский «Каустик» остался без виктории после матча с «Виктором»





Волгоградские гандболисты сегодня, 18 октября, в домашнем ФОК «Молодёжный» уступил «Виктору» из Ставрополя со счетом 26:32. Таким образом, это уже шестое подряд поражение подопечных Рафаэля Самитова на старте Суперлиги. А вот их соперники одержали четвертую победу в начале чемпионата.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев





Фото ГК «Каустик» VK.com



Хотя дебют встречи удался хозяевам. Станислав Токмаков и Даниил Кольцов отметились двумя точными попаданиями в течение четырех минут. На исходе первой трети тайма Вадим Ибраков реализовал позиционную атаку, забросив с линии. Счет стал 5:2 в пользу «химиков». Но уже вскоре гости догнали соперников, в том числе благодаря результативным действиям с пенальти и в быстром отрыве. «Каустику» снова пришлось возвращать растерянное преимущество. И до поры до времени у них это успешно получалось.В середине тайма семиметровый точно исполнил Даниил Кольцов и волгоградцы в очередной раз оторвались на два очка. Однако «Виктор» достаточно оперативно отыгрался, а в самом начале третьей десятиминутки ставропольские гандболисты эффективно разыграли выход один на один и свою контратаку. Теперь уже они действовали с позиции силы и захватили лидерство в матче.А у «химиков» в остатке тайма игра совсем разладилась и их оппоненты забросили несколько мячей подряд. На последней минуте отставание сократил Данила Иванов, но отрыв «Виктора» к перерыву все равно был весомый и составлял плюс четыре — 15:11.В самом дебюте второй половины гости отличились дважды и упрочили свое преимущество. В составе «Каустика» первым результативным действием после возвращения команд из раздевалок отметился Вадим Ибраков. Ставропольский клуб продолжил держать ситуацию под контролем и держал хозяев на приличной дистанции от себя. Волгоградские гандболисты достойно сражались и старались не опускать руки перед родными трибунами.К сожалению, снова повторился сценарий прошлых встреч подопечных Самитова в чемпионате. За удачным началом и ярким стартом следует постепенное снижение оборотов. Пока что ситуация складывается таким образом, что «химики» могут противостоять другим коллективам по большей части характером и неуступчивостью. Однако на таком высоком уровне этого всё-таки немного недостаточно. В последнюю пятиминутку в составе «Каустика» забросил Данила Иванов, а также дубль оформил Артем Введенский. Итоговый результат — 32:26 в пользу «Виктора».Лучшие бомбардиры «Каустика» сегодня — Данила Иванов и Вадим Ибраков. Они забросили по шесть раз каждый. Следующий матч в чемпионате волгоградцы проведут 25 октября в Снежинске Челябинской области с местным «Динамо-Сунгуль».