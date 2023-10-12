В Кировском районе Волгограда загорелся заброшенный склад

Происшествия 12.10.2023 12:55
0
12.10.2023 12:55
В Волгограде потушили пожар в заброшенном складском помещении. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось сегодня, 12 октября, около полудня.
- Горели покрышки и деревянные поддоны на площади 500 кв.м. Пожарные расчеты 5-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 12.19 ч., - прокомментировали в ведомстве. - Ликвидировали возгорание в 12-49 ч.
Происшествие обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
Под Волгоградом накрыли бордель пенсионерки в банном комплексе12.10.2023 15:32
Происшествия 12.10.2023 15:32
«Ушел на обед и исчез»: в Волжском разыскивают пропавшего 22 июля Александра Никольченко12.10.2023 14:01
Происшествия 12.10.2023 14:01
На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машин12.10.2023 09:54
Происшествия 12.10.2023 09:54
«Дорога была скользкой»: на мосту под Волгоградом произошло массовое ДТП с участием 8 машин12.10.2023 08:45
Происшествия 12.10.2023 08:45
Под Волгоградом задержали рецидивиста за торговлю ружьями11.10.2023 15:00
Происшествия 11.10.2023 15:00
Под Волгоградом «ГАЗель» влетела в фуру: водитель в больнице11.10.2023 10:53
Происшествия 11.10.2023 10:53
Видео: в Волгограде молодой водитель рванул на красный и впечатался в BMW10.10.2023 13:35
Происшествия 10.10.2023 13:35
В Волгограде хулиган разбил камнем окно трамвая №310.10.2023 12:16
Происшествия 10.10.2023 12:16
В Волгоградской области в съемной квартире нашли обожженный труп10.10.2023 11:53
Происшествия 10.10.2023 11:53
Удар двух легковушек на встречке в Волгограде попал на видео10.10.2023 11:31
Происшествия 10.10.2023 11:31
Волгоградку задержали на почте с наркотической посылкой из США10.10.2023 11:06
Происшествия 10.10.2023 11:06
«Задуло ветром»: в хуторе под Волгоградом два человека отравились угарным газом10.10.2023 09:29
Происшествия 10.10.2023 09:29
В Волгограде дерево рухнуло на автомобиль рядом с детской площадкой10.10.2023 09:06
Происшествия 10.10.2023 09:06
Паленой водки и коньяка на 12 млн рублей изъяли в Волгограде09.10.2023 21:05
Происшествия 09.10.2023 21:05
В массовом ДТП в Волгограде насмерть задавили женщину09.10.2023 19:40
Происшествия 09.10.2023 19:40