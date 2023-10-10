Устроившему дебош в самолете «Волгоград-Москва» астраханцу грозит 15 суток

- 40-летний уроженец Астрахани не выполнил законные требование командира воздушного судна пристегнуть ремень, выражался нецензурной бранью, на замечания окружающих людей и бортпроводника не реагировал, чем нарушил общественный порядок, - пояснили в ведомстве.
Транспортные полицейские задержали гражданина и доставили его в дежурную часть линейного отделения в аэропорту Волгограда.
В отношении астраханца составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по ч. 6 ст. 11.17. КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.
Как стало известно V102.RU, устроивший дебош астраханец не был пьяным.
Напомним, ранее информагентство сообщало, что в аэропорту Волгограда с рейса, который должен был вылететь в Москву, сняли буйного пассажира. Мужчина устроил конфликт с другими пассажирами, утверждая, что он «непростой человек». Дело чуть не дошло до потасовки. В итоге борт, который уже выруливал на взлетную полосу, вернулся обратно на стоянку. А хулигана с его супругой вывели из салона, где их уже встречали полицейские. Скандал в самолете попал на видео.
Скриншот видео: SHOT / t.me