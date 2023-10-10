В Волгоградской области в съемной квартире нашли обожженный труп

В Михайловке Волгоградской области в съемной квартире нашли обожженный труп мужчины. Как стало известно V102.RU, тело обнаружили накануне днем после пожара в съемной квартире.

— В однокомнатной квартире пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади в два квадратных метра, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Огонь удалось ликвидировать в 13.54. Причину возгорания установит экспертиза.

По информации экстренных служб, в комнате обнаружен труп 42-летнего мужчины. Как стало известно журналистам «Высоты 102», погибший снимал жилье в доме по улице Коммуны.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области