Не укротили «бычков». Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде «Краснодару-2» - 1:3

Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 октября, на выезде проиграл «Краснодару-2» со счётом 1:3 в очередном матче Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото», сообщает V102.RU.

Перед этим туром соперников разделяли пять очков в турнирной таблице. «Молодые бычки» захватили единоличное лидерство с двадцатью двумя набранными баллами. А сине-голубые после победы недельной давности над омским «Иртышом» в родных стенах поднялись на пятую строчку.

Дополнительной интриги поединку придавал факт наличия в тренерском штабе хозяев легенды волгоградского футбола Олега Веретенникова. Он ассистирует Николаю Писареву, который приступил к работе с командой по ходу нынешнего сезона. К слову, как и рулевой «Ротора» Сергей Попков, сменивший после неудачного старта Алексея Стукалова.

Кроме того, в стартовом составе «Краснодара-2» оказались два экс-футболиста волгоградцев — защитник Виталий Шахов и нападающий Камиль Муллин. 29-летний форвард забил уже пять голов во Второй лиге и наверняка на встречу со своим бывшим клубом выходил с особым настроем. А в «Роторе» с первых минут появился воспитанник «Краснодара» и один из ключевых исполнителей сине-голубых Данил Пелих. Поэтому матч в столице Кубани болельщики обеих команд ждали с нетерпением. Напомним, что в первом круге на Волгоград Арене «молодые бычки» обыграли тогдашних хозяев 2:1.

Буквально с самого старта хорошо было слышно фанатов «Ротора», которые не оставили своих любимых футболистов без поддержки на выезде. Начали встречу подопечные Попкова весьма агрессивно. И уже на четвертой минуте после розыгрыша штрафного гостями мяч оказался в чужой штрафной, где Михаил Агеев сделал скидку на Алексея Никитина. Защитник, в свою очередь, перекинул игровой снаряд на Даниила Арсентьева, который с близкого расстояния оказался точен и распечатал ворота голкипера Даниила Голикова.

Отпраздновав забитый гол, волгоградцы стали постепенно отдавать инициативу «Краснодару», который активизировался на чужой половине поля. Подопечные Николая Писарева усилили давление на оборону соперника. Результатом этого стали сначала два удара, которые пришлись не в створ. Но уже на 23-й минуте хозяева добились своего и сравняли счет. Юрий Железнов оказался расторопнее своих оппонентов, обработал мяч и из-за пределов штрафной нанес мощный голевой выстрел в дальний угол, с которым не справился Сергей Самок.

На кураже «молодые бычки» продолжили играть первым номером и уже через 10 минут развили свой успех. После розыгрыша углового с передачи Дмитрия Кучугуры отличился Данила Гайворонский. Лишь в концовке тайма «Ротор» снова вспомнил про свою атаку в надежде забить до ухода в раздевалку. Шансы сравнять счет имелись у гостей после двух стандартных положений подряд, но сине-голубым не хватило везения и на перерыв они отправились, уступая 1:2.

Во втором тайме подопечные Сергея Попкова предпринимали попытки отыграться, но эффективности в завершающий стадии им явно не хватало. Один из самых ярких моментов у «Ротора» возник, когда Михаил Агеев сделал проникающий пас в штрафную. С угла удар нанес Ризван Ахмедханов, однако Голиков достаточно спокойно перевел мяч на угловой. А вот хозяева своим шансом воспользовались сполна. На 64-й минуте с прострела Ивана Чурикова забил Григорий Жилкин и увеличил преимущество «бычков».

После этого сине-голубые стали больше раскрываться и идти вперед. Не сказать, что им удалось сильно потревожить защиту соперника. А вот кубанцы с большим удовольствием пользовались свободным пространством в обороне волгоградцев. Они были ближе к четвертому своему голу, чем «Ротор к тому, чтобы сократить отставание. Но где-то хозяева сами не попали в створ, а где-то удачно проявил себя Сергей Самок, выручивший коллектив от потенциального разгрома.



Под конец встречи игроки волгоградского клуба начали постепенно уставать. Об этом может свидетельствовать, например, крайне неудачный удар Сергея Зуйкова, который пришелся сильно выше ворот. До финального свистка счет не изменился. Итоговая победа хозяев - 3:1.

Таким образом, «Краснодар-2» набрал 25 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. А «Ротор» продолжает отчаянную борьбу за попадание в шестерку. До конца осеннего этапа осталось сыграть пять туров. Следующий матч волгоградцы проведут дома 15 октября против ульяновской «Волги». Начало в 17-00.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор» vk.com