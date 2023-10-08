Влетела в отбойник. В Волгограде опрокинувшаяся фура перекрыла полосу на Третьей продольной

В Тракторозаводском районе Волгограда на Третьей продольной сегодня, 8 октября, перевернувшийся грузовик с прицепом перекрыл полосу движения. Как сообщает V102.RU, из-за ДТП образовалась пробка в обе стороны.





— По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем автомобиля Volvo с полуприцепом Schmitz двигался со стороны поселка Водстрой в направлении Дзержинского района, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 5 по улице Автомагистральной водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной LADA Priora под управлением 41-летнего мужчины. После чего грузовик выехал на обочину, наехал на отбойник и опрокинулся.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии никто не пострадал.

— В настоящее время осуществляется ручное регулирование движения до приезда спецтехники, — добавили в областном главке МВД.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожно-транспортное происшествие привело к двухкилометровому затору.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Скриншот: «Яндекс. Карты»

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