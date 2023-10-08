Происшествия

Трамваи встали. В Волгограде иномарка вылетела на пути и перевернулась — видео

Происшествия 08.10.2023 09:46
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08.10.2023 09:46


В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 8 октября, на трамвайных путях оказался перевернувшийся автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, собирается пробка из трамваев, следующих по маршруту № 11.     



— Все произошло на улице 40 лет ВЛКСМ напротив заводоуправления НПЗ. Движение трамваев остановлено, — рассказал очевидец. 

Судя по видео, присланному в редакцию информагентства, у перевернутой иномарки собрались водители трамваев и предполагаемый водитель. Подробности происшествия уточняются.    

UPD: в мэрии Волгограда в ответ на запрос информагентства пояснили, что движение трамваев было заблокировано из-за стороннего ДТП с 08.20 до 09.10. Стороннее ДТП. В настоящий момент составы курсируют в штатном режиме. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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