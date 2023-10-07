Происшествия

В Котово рухнувшее дерево оставило дома без света

Происшествия 07.10.2023 17:10
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07.10.2023 17:10


В Котово Волгоградской области дерево рухнуло на провода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, происшествие случилось во дворе дома №14 по ул. Победы. К счастью, никто не пострадал. Однако несколько домов остались без света. Ранее жители предупреждали, что в городе немало сухостоев.
Напомним, в Волгоградской области установилась ненастная погода с дождями и сильным ветром. Волгоградский ЦГМС прогнозировал усиление ветра до 20 метров в секунду.
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово

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