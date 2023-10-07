Экология

«Он хочет здесь поместье»: в Волгограде засыпают строительным мусором дубраву

Экология 07.10.2023 20:11
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07.10.2023 20:11


В СНТ «Дубки», расположенном в Дзержинском районе Волгограда, вновь происходит экологическое бедствие. Как рассказали V102.RU волгоградцы, один из членов общества, недавно купивший участок недалеко от пруда, решил расширить свои владения за счет уникальной природной балки.
- По ночам сюда приезжают «Камазы» со строительным мусором и прочим хламом и выгружаются прямо в нашу балку, где растут дубы, другие деревья. Потом эти кирпичи, куски старого асфальта  разравнивают прямо рядом с забором, где живет дачник. Говорят, он хочет расширить свои владения и сделать чуть ли не поместье за счет территории балки. Но балка – это не собственность СНТ, это земля города. Мы не понимаем, кто мог дать ему разрешение на это безобразие?

По словам дачников, ситуация усугубляется еще и тем, что строительные отходы сваливаются в месте, где под землей соединяются пруд в СНТ «Дубки» и знаменитый водоем на Ангарском.
- Эти неправомерные действия дачника могут привести не только к нарушению экологического баланса в этой уникальной балке, где обитают в том числе редкие птицы, но и нарушить водное сообщение между двумя прудами, - продолжают волгоградцы.
При этом, по их словам, руководство СНТ не может повлиять на действия нового члена СНТ, так как он самовольно распоряжается землей, не принадлежащей СНТ.

В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос V102.RU пояснили следующее.
- В соответствии с действующими правовыми нормами для производства земляных работ требуется получение разрешительной документации. Администрацией Дзержинского района не выдавалось разрешений на проведение земляных работ на территории СНТ «Дубки». В ближайшее время сотрудниками профильного отдела районной администрации будет проведено обследование данной территории, - заявили в мэрии.

- Складирование мусора вне отведенных для этого мест запрещено, в отношении нарушителей должны быть приняты меры, предусмотренные нормами действующего законодательства. Данная площадка будет включена в перечень объектов для проведения рейдовых мероприятий с целью выявить нарушителя, незаконно складирующего здесь отходы. Основанием для привлечения к административной ответственности является фотофиксация совершаемого нарушения с отметкой даты и места.  За подобное правонарушение федеральным законодательством предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч рублей для физических лиц, до 450 тысяч рублей - для юридических лиц, - уточнили в администрации.

Также здесь сообщили, что ранее жалоб на сброс строительного мусора на территории СНТ «Дубки» не поступало.
Между тем, напомним, в июне 2022 года в СНТ «Дубки» разразился другой экологический скандал. Один из членов СНТ самовольно прорубил в балке дорогу для проезда к водоему и обустройству этой территории для отдыха. Незаконно были спилены деревья, а также повреждены устройства для ливневых стоков. Дачники опасались обрушения Третьей Продольной, которая проходит рядом с балкой. Природоохранные ведомства установили факт нарушений экологического законодательства, материалы были переданы в полицию, однако правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела. Тем не менее в адрес главы Волгограда Владимира Марченко было внесено представление.

Дачники, однако, считают, что власти и надзорные органы фактически простили экологический беспредел, который происходил в балке.
- Получается, что любой человек может, что хочет, творить с природой – прорубать дороги, сваливать строительный мусор, и никакой ответственности за это не последует? – задают риторический вопрос волгоградцы.  
Фото читателей V102.RU
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона» 

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