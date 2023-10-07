



В СНТ «Дубки», расположенном в Дзержинском районе Волгограда, вновь происходит экологическое бедствие. Как рассказали V102.RU волгоградцы, один из членов общества, недавно купивший участок недалеко от пруда, решил расширить свои владения за счет уникальной природной балки. В СНТ «Дубки», расположенном в Дзержинском районе Волгограда, вновь происходит экологическое бедствие. Как рассказали V102.RU волгоградцы, один из членов общества, недавно купивший участок недалеко от пруда, решил расширить свои владения за счет уникальной природной балки.





По словам дачников, ситуация усугубляется еще и тем, что строительные отходы сваливаются в месте, где под землей соединяются пруд в СНТ «Дубки» и знаменитый водоем на Ангарском. По словам дачников, ситуация усугубляется еще и тем, что строительные отходы сваливаются в месте, где под землей соединяются пруд в СНТ «Дубки» и знаменитый водоем на Ангарском.





В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос V102.RU пояснили следующее. В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос V102.RU пояснили следующее.





- Складирование мусора вне отведенных для этого мест запрещено, в отношении нарушителей должны быть приняты меры, предусмотренные нормами действующего законодательства. Данная площадка будет включена в перечень объектов для проведения рейдовых мероприятий с целью выявить нарушителя, незаконно складирующего здесь отходы. Основанием для привлечения к административной ответственности является фотофиксация совершаемого нарушения с отметкой даты и места. За подобное правонарушение федеральным законодательством предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч рублей для физических лиц, до 450 тысяч рублей - для юридических лиц, - уточнили в администрации. - Складирование мусора вне отведенных для этого мест запрещено, в отношении нарушителей должны быть приняты меры, предусмотренные нормами действующего законодательства. Данная площадка будет включена в перечень объектов для проведения рейдовых мероприятий с целью выявить нарушителя, незаконно складирующего здесь отходы. Основанием для привлечения к административной ответственности является фотофиксация совершаемого нарушения с отметкой даты и места. За подобное правонарушение федеральным законодательством предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч рублей для физических лиц, до 450 тысяч рублей - для юридических лиц, - уточнили в администрации.





Также здесь сообщили, что ранее жалоб на сброс строительного мусора на территории СНТ «Дубки» не поступало. Также здесь сообщили, что ранее жалоб на сброс строительного мусора на территории СНТ «Дубки» не поступало.





Дачники, однако, считают, что власти и надзорные органы фактически простили экологический беспредел, который происходил в балке. Дачники, однако, считают, что власти и надзорные органы фактически простили экологический беспредел, который происходил в балке.