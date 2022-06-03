«Третья Продольная сползет в овраг?»: в Дзержинском районе Волгограда прорубили самовольную дорогу



















Члены СНТ «Дубки» в Дзержинском районе Волгограда и глазом не успели моргнуть, как на прилегающей к дачам территории на месте леса появилась дорога.

- На этом месте росли многолетние деревья, тут и ольха была, и рябина, смотрите, вот пеньки остались, видно же, что они были живыми, - рассказали ИА "Высота 102" дачники, шокированные произошедшим. – Здесь и птицы невиданной красы водились, фазанов можно было встретить. Теперь вся живность отсюда улетела и убежала. - На этом месте росли многолетние деревья, тут и ольха была, и рябина, смотрите, вот пеньки остались, видно же, что они были живыми, - рассказали ИА "Высота 102" дачники, шокированные произошедшим. – Здесь и птицы невиданной красы водились, фазанов можно было встретить. Теперь вся живность отсюда улетела и убежала.





Как утверждают дачники, в лесу орудовал приметный трактор, который стоит на участке одного из новеньких членов СНТ. Утюжить лесные заросли техника начала еще осенью прошлого года. До сих пор на обочине самодельной трассы лежат выкорчеванные огромные пни и стволы вырубленных деревьев. Мало того, во время прокладки дороги были разрушены семь ливневых сооружений – они отводили воду с Третьей Продольной, которая стекала в ручьи, а потом попадала в пруд. Теперь по желобам перерубленных пополам ливневых сооружений вода льется на самодельную трассу, а оттуда, уже с песком и мусором, - все в тот же пруд, который, как опасаются волгоградцы, скоро превратится в мусорную свалку. Как утверждают дачники, в лесу орудовал приметный трактор, который стоит на участке одного из новеньких членов СНТ. Утюжить лесные заросли техника начала еще осенью прошлого года. До сих пор на обочине самодельной трассы лежат выкорчеванные огромные пни и стволы вырубленных деревьев. Мало того, во время прокладки дороги были разрушены семь ливневых сооружений – они отводили воду с Третьей Продольной, которая стекала в ручьи, а потом попадала в пруд. Теперь по желобам перерубленных пополам ливневых сооружений вода льется на самодельную трассу, а оттуда, уже с песком и мусором, - все в тот же пруд, который, как опасаются волгоградцы, скоро превратится в мусорную свалку.

Сейчас под угрозой обрушения находится и склон, который выходит на Третью Продольную магистраль. На некоторых участках он оголился на несколько метров в высоту. Деревьев, которые укрепляли склон своей корневой системой, здесь больше нет. А обнажившийся песок вымоется очень скоро. И тогда участок магистрали может сползти прямо в овраг. Сейчас под угрозой обрушения находится и склон, который выходит на Третью Продольную магистраль. На некоторых участках он оголился на несколько метров в высоту. Деревьев, которые укрепляли склон своей корневой системой, здесь больше нет. А обнажившийся песок вымоется очень скоро. И тогда участок магистрали может сползти прямо в овраг.

По словам дачников, новый член СНТ «Дубки», который недавно приобрел здесь дачу прямо на берегу пруда, имеет далеко идущие планы. И эта дорога, утверждают люди, нужна ему для того, чтобы обустроить подъезд к водоему, где, предположительно, он собирается обустроить зону отдыха – с домиками, беседкам и мангалами. Не исключено, что коммерческого предназначения. Уже сейчас здесь оборудован небольшой причал, а посередине водоема бьет фонтан-дельфин. Пока же по самовольной дороге гоняют гости и родственники предприимчивого дачника на квадроциклах. По словам дачников, новый член СНТ «Дубки», который недавно приобрел здесь дачу прямо на берегу пруда, имеет далеко идущие планы. И эта дорога, утверждают люди, нужна ему для того, чтобы обустроить подъезд к водоему, где, предположительно, он собирается обустроить зону отдыха – с домиками, беседкам и мангалами. Не исключено, что коммерческого предназначения. Уже сейчас здесь оборудован небольшой причал, а посередине водоема бьет фонтан-дельфин. Пока же по самовольной дороге гоняют гости и родственники предприимчивого дачника на квадроциклах.





Дачники уже направили жалобы в связи с появлением несанкционированной дороги в многочисленные инстанции. Дачники уже направили жалобы в связи с появлением несанкционированной дороги в многочисленные инстанции.

Прекрасно осведомлен о действиях члена садоводческого общества Романа Нешина, которого проживающие здесь волгоградцы считают причастным к появлению дороги, и председатель СНТ «Дубки» Сергей Фирстов. Прекрасно осведомлен о действиях члена садоводческого общества Романа Нешина, которого проживающие здесь волгоградцы считают причастным к появлению дороги, и председатель СНТ «Дубки» Сергей Фирстов.

- Да, я в курсе. Беседовал я с ним, но, сами понимаете, никаких санкций я к нему применить не могу – нет у меня таких полномочий, - пояснил Сергей Леонидович. – Он объяснил, что сделал дорогу, чтобы было удобно выезжать из нашего общества. Сейчас надо 2,5 километра проехать по Третьей Продольной, чтобы развернуться в сторону Ангарского. А дорога позволит значительно сократить это расстояние. Но я согласен, что самовольничать нельзя было. - Да, я в курсе. Беседовал я с ним, но, сами понимаете, никаких санкций я к нему применить не могу – нет у меня таких полномочий, - пояснил Сергей Леонидович. – Он объяснил, что сделал дорогу, чтобы было удобно выезжать из нашего общества. Сейчас надо 2,5 километра проехать по Третьей Продольной, чтобы развернуться в сторону Ангарского. А дорога позволит значительно сократить это расстояние. Но я согласен, что самовольничать нельзя было.





Между тем, по словам дачников, тот же Сергей Фирстов в свое время активно воспротивился и в конечном итоге помешал строительству проезда, который затеяли другие члены СНТ для улучшения транспортной доступности этой части дачного массива. Между тем, по словам дачников, тот же Сергей Фирстов в свое время активно воспротивился и в конечном итоге помешал строительству проезда, который затеяли другие члены СНТ для улучшения транспортной доступности этой части дачного массива.

- Хотя у нас были разрешения от соответствующих структур, возвести дамбу для проезда он нам не дал, - говорят люди. – Здесь же человек несколько месяцев рубил лес, но председатель СНТ почему-то его не остановил. А все потому, что он хочет вместо себя оставить этого человека. Срок полномочий председателя уже закончился, нам надо выбирать нового, а он хочет занять его место. - Хотя у нас были разрешения от соответствующих структур, возвести дамбу для проезда он нам не дал, - говорят люди. – Здесь же человек несколько месяцев рубил лес, но председатель СНТ почему-то его не остановил. А все потому, что он хочет вместо себя оставить этого человека. Срок полномочий председателя уже закончился, нам надо выбирать нового, а он хочет занять его место.

Как признался в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Фирстов, действительно, у Романа Нешина есть желание возглавить СНТ. Как признался в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Сергей Фирстов, действительно, у Романа Нешина есть желание возглавить СНТ.

- А на меня все время пишут жалобы, - посетовал Сергей Фирстов. – Инициативная группа уже сорвала одно собрание, где надо было выбрать нового председателя, скоро будет второе. Пусть теперь сами разбираются. - А на меня все время пишут жалобы, - посетовал Сергей Фирстов. – Инициативная группа уже сорвала одно собрание, где надо было выбрать нового председателя, скоро будет второе. Пусть теперь сами разбираются.

Дачники опасаются, что, если Роман Нешин встанет во главе СНТ, подойти к водоему они вообще не смогут. Дачники опасаются, что, если Роман Нешин встанет во главе СНТ, подойти к водоему они вообще не смогут.

- По нашей информации, он хочет скупить все дачи, которые расположены на берегу, - рассказали волгоградцы. – А, если, действительно, он задумал устроить здесь турбазу, то наши дачи вообще могут остаться без полива – ведь воду мы берем из этого пруда. - По нашей информации, он хочет скупить все дачи, которые расположены на берегу, - рассказали волгоградцы. – А, если, действительно, он задумал устроить здесь турбазу, то наши дачи вообще могут остаться без полива – ведь воду мы берем из этого пруда.





Корреспондент ИА «Высота 102» побеседовал с Романом Нешиным, которого дачники считают виновником произошедшего. Однако мужчина категорически отверг свою причастность к появлению самовольной дороги. Вот какой получился диалог. Корреспондент ИА «Высота 102» побеседовал с Романом Нешиным, которого дачники считают виновником произошедшего. Однако мужчина категорически отверг свою причастность к появлению самовольной дороги. Вот какой получился диалог.

- Роман Алексеевич, действительно ли вы имеете отношение к новой дороге? Сегодня мы были в СНТ, видели разрушенные ливневки, вырубленный лес. Это вы ее строили? - Роман Алексеевич, действительно ли вы имеете отношение к новой дороге? Сегодня мы были в СНТ, видели разрушенные ливневки, вырубленный лес. Это вы ее строили? - Не понимаю, про какую дорогу вы говорите. П очему вы мне звоните? - Не понимаю, про какую дорогу вы говорите. П - Вы утверждаете, что не вы ее строили? Я разговаривала с председателем СНТ, он подтвердил, что общался с вами на эту тему. - Вы утверждаете, что не вы ее строили? Я разговаривала с председателем СНТ, он подтвердил, что общался с вами на эту тему. - Я со всеми общался, с соседями. Да, я говорил, это неплохо было бы это сделать. А сейчас ходят люди, жалуются, что я такой нехороший человек, и председателем хочу стать. Я понимаю, что есть группа людей, которая хочет, чтобы он побыстрее ушел, чтобы я там свою кандидатуру не выдвигал. Это право людей - жаловаться. Они все против. Но это дело неплохое, если там что-то появилось. Там короче выезжать. А люди хотят насолить, кляузничают. Там же, кроме этого, проблем миллион. И бетон на въезде, и грунт валят. Я купил там дачу, у меня благие намерения. - Я со всеми общался, с соседями. Да, я говорил, это неплохо было бы это сделать. А сейчас ходят люди, жалуются, что я такой нехороший человек, и председателем хочу стать. Я понимаю, что есть группа людей, которая хочет, чтобы он побыстрее ушел, чтобы я там свою кандидатуру не выдвигал. Это право людей - жаловаться. Они все против. Но это дело неплохое, если там что-то появилось. Там короче выезжать. А люди хотят насолить, кляузничают. Там же, кроме этого, проблем миллион. И бетон на въезде, и грунт валят. Я купил там дачу, у меня благие намерения. - То есть вы не имеете отношения к этой дороге? - То есть вы не имеете отношения к этой дороге? - Не знаю, про какую дорогу вы говорите. Там есть асфальтированная или ощебенная. В СНТ есть миллион дорог. Не знаю, про какую дорогу вы спрашиваете. Если хочет появиться новая дорога, в этом ничего плохого нет. - Не знаю, про какую дорогу вы говорите. Там есть асфальтированная или ощебенная. В СНТ есть миллион дорог. Не знаю, про какую дорогу вы спрашиваете. Если хочет появиться новая дорога, в этом ничего плохого нет. - А как вы объясните то, что трактор, который стоит на вашем участке, принимал участие в прокладке дороге и сносе зеленых насаждений? Мы видели этот трактор, он стоит на вашем участке. - А как вы объясните то, что трактор, который стоит на вашем участке, принимал участие в прокладке дороге и сносе зеленых насаждений? Мы видели этот трактор, он стоит на вашем участке. - Не могу объяснить. У меня работает много людей, я сам не тракторист. - Не могу объяснить. У меня работает много людей, я сам не тракторист. - То есть это могли ваши рабочие взять этот трактор? - То есть это могли ваши рабочие взять этот трактор? - Почему мои? Я и в аренду его сдаю. Да не валил он ничего – сто процентов. - Почему мои? Я и в аренду его сдаю. Да не валил он ничего – сто процентов. - Действительно ли вы намереваетесь обустроить прибрежную зону, поставить объекты, беседки? - Действительно ли вы намереваетесь обустроить прибрежную зону, поставить объекты, беседки? - Это все сплетни. У меня там две дачи, хочу купить еще одну. Хочу, чтобы был свой уголок. Природоохранное законодательство я знаю. У меня растут 150-летние дубы. У меня кроме клена и дикого вяза ничего нет. Я не разрушаю. Хотел на берегу водоема себе сделать участок. К этому продвигаюсь, дом вот достроил и отремонтировал. Вы не видели, что там было раньше. Там была мусорка. Вы задумайтесь, нужно ли это вам. Я ничего плохого не делал. А такие люди только жалуются. - Это все сплетни. У меня там две дачи, хочу купить еще одну. Хочу, чтобы был свой уголок. Природоохранное законодательство я знаю. У меня растут 150-летние дубы. У меня кроме клена и дикого вяза ничего нет. Я не разрушаю. Хотел на берегу водоема себе сделать участок. К этому продвигаюсь, дом вот достроил и отремонтировал. Вы не видели, что там было раньше. Там была мусорка. Вы задумайтесь, нужно ли это вам. Я ничего плохого не делал. А такие люди только жалуются. - А вы хотите стать председателем СНТ? - А вы хотите стать председателем СНТ? - Я уже не горю таким желанием. Я хочу изменить жизнь в лучшую сторону, я молодой, активный. Но то упорство, с которым эта компания льет грязь на меня, на председателя… Адекватность людей можно поставить под вопросом. Но, если люди мне доверят… Я же занимал руководящие посты. - Я уже не горю таким желанием. Я хочу изменить жизнь в лучшую сторону, я молодой, активный. Но то упорство, с которым эта компания льет грязь на меня, на председателя… Адекватность людей можно поставить под вопросом. Но, если люди мне доверят… Я же занимал руководящие посты. - Вы же руководите гаражным кооперативом? - Вы же руководите гаражным кооперативом? - Ну да…





Редакция информагентства «Высота 102» обратилась с запросами в администрацию Волгограда и в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. И вот какой ответ пришел из мэрии. Редакция информагентства «Высота 102» обратилась с запросами в администрацию Волгограда и в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. И вот какой ответ пришел из мэрии.

- После получения сигнала от местных жителей о повреждении растений возле СНТ «Дубки» сотрудниками МУ «Горэколес» был организован выезд на указанную территорию. В ходе обследования установлено, что на данном участке произведены работы, в результате которых был нанесен ущерб зеленым насаждениям. В том числе срублено несколько деревьев, входящих в состав Ворошиловского лесничества. Данные работы администрацией района и города не согласовывались, разрешительная документация на снос деревьев не выдавалась, - сообщили в мэрии. - После получения сигнала от местных жителей о повреждении растений возле СНТ «Дубки» сотрудниками МУ «Горэколес» был организован выезд на указанную территорию. В ходе обследования установлено, что на данном участке произведены работы, в результате которых был нанесен ущерб зеленым насаждениям. В том числе срублено несколько деревьев, входящих в состав Ворошиловского лесничества. Данные работы администрацией района и города не согласовывались, разрешительная документация на снос деревьев не выдавалась, - сообщили в мэрии. Материалы проверки были оперативно переданы в правоохранительные органы для установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности согласно действующим нормам законодательства. В настоящее время муниципалитетом проводится оценка нанесенного ущерба, пояснили в администрации. Материалы проверки были оперативно переданы в правоохранительные органы для установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности согласно действующим нормам законодательства. В настоящее время муниципалитетом проводится оценка нанесенного ущерба, пояснили в администрации. Ответ на редакционный запрос природоохранного ведомства ожидается.







