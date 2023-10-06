Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области





Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, в результате которого, как сообщало ИА «Высота 102», утром 6 октября пострадали шесть человек, в том числе дети. По уточненной информации, на 566-м километре автодороги «Волгоград-Сызрань-Саратов» столкнулись автомобили из трех регионов России.

Так, за рулем Mitsubishi Pajero, оказавшегося на встречной полосе перед «Газелью», находилась 50-летняя жительница Саратовской области, а фургоном управлял 39-летнего жителя Чувашии.

– Kia Sorento управлял 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, – сообщает официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero, а также водитель автомобиля Kia Sorento и его пассажиры – 32-летняя женщина, а также мальчики в возрасте 4-х и 9-ти лет.

Напомним, ГУ МВД России по Волгоградской области ранее публиковало фото и видео с места происшествия.