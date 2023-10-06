Происшествия

Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области

Происшествия 06.10.2023 16:45
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06.10.2023 16:45


Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, в результате которого, как сообщало ИА «Высота 102», утром 6 октября пострадали шесть человек, в  том числе дети. По уточненной информации, на 566-м километре автодороги «Волгоград-Сызрань-Саратов» столкнулись автомобили из трех регионов России. 

Так, за рулем Mitsubishi Pajero, оказавшегося на встречной полосе перед «Газелью», находилась 50-летняя жительница Саратовской области,  а фургоном управлял 39-летнего жителя Чувашии. 

– Kia Sorento управлял 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, – сообщает официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – С травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и 25-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero, а также водитель автомобиля Kia Sorento и его пассажиры – 32-летняя женщина, а также мальчики в возрасте 4-х и 9-ти лет.

Напомним, ГУ МВД России по Волгоградской области ранее публиковало фото и видео с места происшествия. 

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