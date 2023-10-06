Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавших

В Дубовском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть человек. По информации ГУ МВД России по региону, на трассе произошло столкновение двух внедорожников и грузовой «Газели».





– По предварительным данным, примерно в 10.30 на 566-м километре федеральной автодороги водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу движения и совершил боковое столкновение с «Газелью», после чего Mitsubishi врезался в Kia, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в главке полиции. – В больницу доставлены шесть человек, в том числе двое детей.









По имеющимся на этот час сведениям, помощь медиков потребовалась водителю и пассажиру Mitsubishi, а также водителю и пассажирам второй иномарки. В Kia, по предварительным данным, в момент аварии находилась семья: мужчина, женщина и двое их сыновей в возрасте 10-ти и пяти лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области