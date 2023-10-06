Происшествия

Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской области

Происшествия 06.10.2023 14:23
0
06.10.2023 14:23


ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места двойного ДТП в Дубовском районе, произошедшем сегодня, 6 октября, на 566-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщает V102.RU. 



— На месте аварии работают экипажи ГАИ, следственно-оперативная группа, — пояснили в полицейском ведомстве.


Напомним, в результате аварии травмированы шесть человек, включая двоих малолетних детей. По предварительным данным областного главка МВД, водитель Mitsubishi выехал на «встречку» и совершил боковое столкновение с «ГАЗелью», после чего иномарка врезалась в Kia.  


Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также: 

Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавших

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.10.2023 16:45
Происшествия 06.10.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 16:28
Происшествия 06.10.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 13:26
Происшествия 06.10.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 09:33
Происшествия 06.10.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 22:20
Происшествия 05.10.2023 22:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 21:52
Происшествия 05.10.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 19:56
Происшествия 05.10.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 18:03
Происшествия 05.10.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 16:20
Происшествия 05.10.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 13:57
Происшествия 05.10.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 11:18
Происшествия 05.10.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 10:21
Происшествия 05.10.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2023 21:45
Происшествия 04.10.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2023 20:49
Происшествия 04.10.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2023 18:59
Происшествия 04.10.2023 18:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:20
Руководство завода получило условные сроки за кражу у «Роскосмоса» 9,3 млн рублейСмотреть фотографии
17:08
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октябряСмотреть фотографии
17:04
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на ВолгоградСмотреть фотографии
16:45
Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом ожидающего полицию участника ДТП сбила легковушкаСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде хотят видеть почетными гражданами региона фронтовика и дитя СталинградаСмотреть фотографии
15:50
«Красный Октябрь» познакомил студентов с их будущей профессиейСмотреть фотографии
15:04
Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в КамышинеСмотреть фотографии
15:02
Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллионаСмотреть фотографии
14:33
Жители Вишневой балки бьют тревогу из-за пересыхающего пруда. Застройщик обещает заполнить его и облагородитьСмотреть фотографии
14:25
Андрей Бочаров провел встречу с Олегом Матыциным и Дмитрием МезенцевымСмотреть фотографии
14:23
Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
«Появился след»: добровольцев просят помочь в поисках пропавшего в мае волгоградцаСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавшихСмотреть фотографии
13:07
Волгоградские старшеклассники вновь погрузились в профессиональный мир соцпитанияСмотреть фотографии
12:07
Амброзия захватила 0,15% территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
Министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
11:40
Без обмана: эксперты ОМС объяснили, как не платить за бесплатную медпомощьСмотреть фотографии
11:24
Деловую волгоградку могут посадить на 15 лет за взятку в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде легковушку разорвало после лобового ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:45
На севере Волгограда выясняют причину потопа в одном из дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Директор ООО «Ремстрой» украл миллион, а на остаток «подшаманил» школьный спортзал под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом в луковых полях нашли толпу нелегаловСмотреть фотографии
09:10
В Москве осудили экстремиста-педофила из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:49
От телефонов до мебели: конфискованное по административным делам имущество отдадут регионамСмотреть фотографии
07:35
Волгоградский «Ротор» оштрафовали из-за травмы врача «Алании»Смотреть фотографии
22:20
В Михайловке в ДТП ранены 5 человек, среди них – трое детейСмотреть фотографии
21:52
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗ», перевозившего скотСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области 5 октября начался сезон дождейСмотреть фотографии
21:05
На матч «Динамо-Синары» и «Черноморочки» в Волгограде позвали китайцевСмотреть фотографии
 