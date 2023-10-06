Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места двойного ДТП в Дубовском районе, произошедшем сегодня, 6 октября, на 566-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщает V102.RU.
— На месте аварии работают экипажи ГАИ, следственно-оперативная группа, — пояснили в полицейском ведомстве.
Напомним, в результате аварии травмированы шесть человек, включая двоих малолетних детей. По предварительным данным областного главка МВД, водитель Mitsubishi выехал на «встречку» и совершил боковое столкновение с «ГАЗелью», после чего иномарка врезалась в Kia.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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