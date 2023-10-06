Амброзия захватила 0,15% территории Волгоградской области

Злостный карантинный сорняк - амброзия, который впервые в Волгоградской области выявили 71 год назад, в настоящее время занял 0,15% территории региона. Об этом V102.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В основном этот сорняк захватывает земли сельскохозяйственного назначения - 80% случаев.

В текущем году специалисты обследовали на площади 3,3 миллиона га. В результате у недобросовестных землепользователей выявлено заражение карантинными объектами на площади 18,7 тысячи га. На территории городских и сельских поселений, лесного фонда, придорожных и придомовых территориях, приусадебных участках и сельхозугодиях установлены карантинные фитосанитарные зоны по трем видам амброзии на общей площади 49,3 тысячи га.

За нарушение требований законодательства объявлено 294 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Разработаны программы локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции амброзий для различных категорий использования земельных участков, которые доведены хозяйствующим субъектам и местным органам исполнительной власти.

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