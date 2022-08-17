



Для аллергиков, проживающих в Волгограде, август всегда был месяцем испытаний на выносливость, когда любой выход из дома сопровождается приступами удушья. Виной тому – цветущие под занавес лета лебеда и амброзия. Но в этом году, говорят горожане, многие из них чувствуют себя намного хуже. Так, к примеру, проживающие на Ангарском волгоградцы уже и вовсе перестали без особой нужды выглядывать на улицу – коварные сорняки вымахали в человеческий рост буквально под их окнами.

– Уж сколько было опубликовано в СМИ рекомендаций аллергикам в период цветения этих трав, но что толку, если коммунальные службы совсем не занимаются решением проблемы? – задается вопросом Татьяна Викторова, жительница улицы Раздольной. – Нам говорят – пейте препараты, не выходите на улицу, не открывайте окон. Но даже если мы ванны будем принимать из антигистаминных, ничего не поможет, когда сорняки стоят в полный рост под окнами. Что-то мы сами, конечно, можем вырубить рядом с домом. Но ведь так повсеместно! Пыльца летит, ее разносят животные! Как выживать в таких условиях?! Каждая ночь – пытка для меня. Ощущение, что от удушья и кашля я скоро выплюну наружу свои органы!





По словам женщины, аллергией она никогда не страдала. Диагноз приобрела в Волгограде, прожив здесь пять лет. Первые симптомы – насморк и слезоточение – появились два года назад, год назад – приступы удушья.

– Меня удивляет и возмущает одновременно позиция властей. Тысячи волгоградцев страдают, а траву в городе не косит никто! Сходите в любую аллергологию и посмотрите на толпы измученных людей! Не жизнь, а пытка! – заключает горожанка.

Татьяна Викторова уточняет, что в этом году сезон цветения амброзии и лебеды переносится намного хуже аллергиками, нежели в прошлом.

– Я не специалист и не могу утверждать, но, возможно, это связано с тем, что в этом августе установилась сухая и ветренная погода, – говорит женщина. – Как дождик, так нам намного легче. Одна надежда на него и остается.

Пяти минут прогулки по Ангарскому фотографу ИА «Высота 102» хватило, чтобы убедиться в правоте читательницы. Высоченные кусты амброзии горделиво стоят под окнами и вдоль тротуаров. А ведь рубить их, как уверяют в мэрии, – прямая обязанность УК и районных коммунальных служб Волгограда.





– Согласно правилам благоустройства Волгограда, содержанием территории должна заниматься организация, ответственная за участок, на котором произрастает растительность, – сообщили в администрации города в ответ на запрос информагентства. – Если трава произрастает вдоль проезжей части или на общественных территориях, их обслуживанием занимаются дорожные и коммунальные службы соответственно. Покос растительности на общественных территориях проводится на регулярной основе согласно заранее утвержденному графику. Если жители зафиксировали нескошенную траву на общественной территории, то им необходимо обратиться в районное муниципальное учреждение. За состояние участка в зоне придомовой территории, ответственность несет обслуживающая жилой фонд организация, куда необходимо в первую очередь обратиться жителям МКД по решению вопроса о покосе сорной растительности.

Телефоны управляющих компаний, уточняют в мэрии, можно найти на обратной стороне платежной квитанции. Если УК игнорирует жалобы жильцов, им достаточно написать письменное обращение в управление «Жилищная инспекция администрации Волгограда».

– Письменная жалоба является законным основанием для инициирования проверочных мероприятий, – рассказывают в горадмине. – По результатам проверки все выявленные нарушения будут зафиксированы, а в отношении УК составлено предписание с указанием конкретных сроков устранения недочетов. Качество и своевременность выполнения предписания будет проверено в ходе повторной проверки.

Напомним, что управление «Жилищная инспекция администрации Волгограда» находится на улице Козловской, 39а. Телефон, по которому вы можете звонить с жалобами: 39-70-15 (график работы: пн. 09.00-11.00, ср. 15.00-17.00). Также обращение можно подать на электронный адрес: uzhiv@volgadmin.ru

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высоты 102"