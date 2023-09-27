Общество

«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в Волгограде

Общество 27.09.2023 15:53
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27.09.2023 15:53


Жители районов Волгограда массово жалуются на кусты аллергенных лебеды и амброзии под своими окнами. По словам волгоградцев, из года в год сорняки буквально душат их, разрастаясь с бешеной скоростью. При этом районные администрации инициативы в борьбе с сорняками не проявляют и, как выяснилось, делать этого не обязаны. 

Второй год подряд на обилие амброзии и лебеды на улицах жалуются жители Дзержинского и Центрального районов Волгограда. Так, по словам волгоградцев из микрорайона Ангарский, кусты угрожающей здоровью горожан травы растут не только вдоль домов, но и колосятся на всем протяжении трамвайных путей, начиная от остановки «Областная больница» и до Рокоссовского. 

– На территории вдоль забора завода «Ахтуба» на улице Нильской, на улице Тургенева напротив магазина «Магнит», у двухэтажек на улице Ангарской и по Ученической аллергикам лучше свой нос не совать, – сообщают читатели ИА «Высота 102». – Да, ситуация не нова, но напрашивается вопрос: а чем занимаются наши чиновники? Или это непосильный труд сесть в автомобиль и проехать посмотреть, что творится на улицах? Не растет же эта трава круглый год. Один раз в году под конец лета – в начале осени могли бы и поднапрячься сами, либо кого надо напрячь. Почему мы, жители, должны терпеть соседство с травой, которая местами в рост уже перемахнула нас вместе с вами?! 


Аналогичная ситуация, по словам волгоградцев, наблюдается повсеместно. Не исключение даже Центральный район вдоль проспекта Ленина.  

– Стоит немного отойти вглубь дворов, скажем, на улице Глазкова, чтобы столкнуться с обилием сорняка вдоль пешеходных дорожек, – с сожалением констатируют жители. 

Вопрос, почему районные администрации не следят за состоянием  городских улиц, редакция «Высоты 102» направила в администрацию Волгограда. Здесь сообщили, что борьбу с амброзией должны вести управляющие организации, а вот о необходимости косить траву УК и ТСЖ должны маяковать горожане, но не чиновники. 

– Покос травы на придомовой территории обязана осуществлять обслуживающая жилой фонд организация. Телефоны управляющей компании, по которым можно оставить обращение о необходимости произвести покос, можно найти на обратной стороне платежной квитанции, – говорится в ответит мэрии на редакционный запрос. – Если УК игнорирует жалобы, жильцам достаточно написать письменное обращение в Жилищную инспекцию администрации Волгограда. В соответствии с действующим законодательством только после получения письменного обращения жильца дома специалисты инспекции получат законное основание провести проверку в отношении УК или ТСЖ. По результатам проверки все выявленные нарушения будут зафиксированы, а в отношении УК составлено предписание с указанием конкретных сроков устранения недочетов. Качество и своевременность выполнения предписания будет проверено в ходе повторной проверки.


В мэрии также добавляют, что косить траву, скажем, вдоль теплотрасс или под ЛЭП должны соответствующие организации. А вот вдоль трамвайных путей вырубить лебеду должен был на Ангарской МУП «Метроэлектротранс». 

– Содержание территорий охранной зоны, прилегающей к инженерным объектам (линии электроснабжения, надземные коммунальные трубопроводы и т.д.), осуществляют эксплуатирующие их организации (например, ресурсоснабжающие организации). Покосом сорной травы вдоль проезжей части или на общественных территориях занимаются дорожные и коммунальные службы соответственно. Так, с начала 2023 года муниципальные службы произвели покос сорной растительности на территориях общего пользования площадью 1024 гектара, – сообщили в администрации города. 

Информацию об отсутствии покоса на том или ином участке, уточняют в горадмине, также можно направить в районные административно-технические комиссии.

– На основании обращений горожан комиссии организуют и проведут рейдовые мероприятия в целях понуждения собственника привести в порядок территорию, заросшую сорной растительностью. В случае, если собственник проигнорирует уведомление и не уберет сорную траву, он может быть привлечен к предусмотренной законом административной ответственности за нарушение Правил благоустройства, – заявляют в мэрии. 

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