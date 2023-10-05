Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗ», перевозившего скот

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 05.10.2023 21:52
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05.10.2023 21:52
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
24-летний мужчина погиб в ДТП, которое случилось сегодня, 5 октября, в Суровикинском районе в пятом часу утра на 129 км. трассы «Волгоград-К. Шахтинский-Луганск». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, «ВАЗ-21099» под управлением 46-летнего водителя двигался в сторону Ростова-на-Дону. В какой-то момент водитель не справился с управлением и легковушка столкнулась с «ГАЗ-330202», находящемся на гибкой сцепке с грузовиком «МАН 14272» и перевозившем скот.В результате ДТП 24-летний водитель буксируемой автомашины «ГАЗ», который оказался в момент столкновения между транспортными средствами, от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлена 23-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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