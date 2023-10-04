Происшествия

Под Волгоградом двое разбойников с ножницами отбирали деньги на еду и водку

Происшествия 04.10.2023 08:29
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04.10.2023 08:29


В Кумылженском районе задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей, которые под угрозой расправы похищали деньги у 47-летнего мужчины. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, еще в середине сентября в дом к потерпевшему наведались глубокой ночью двое пьяных мужчин. Угрожая нанести хозяину увечья ножницами, незваные гости стали требовать деньги, а потом избили мужчину. Испугавшись за свою жизнь, он отдал им деньги, но те приходили еще в течение трех дней за тем же. Всего ими было похищено 52 тыс. рублей. Но в полицию мужчина обратился не сразу, опасаясь расправы.
Подозреваемые 43-летний и 36-летний мужчины были задержаны. Они признались, что похищенные деньги они  тратили на продукты питания и спиртное. Разбойникам грозит лишение свободы до 12 лет. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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