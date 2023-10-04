В Кумылженском районе задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей, которые под угрозой расправы похищали деньги у 47-летнего мужчины. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, еще в середине сентября в дом к потерпевшему наведались глубокой ночью двое пьяных мужчин. Угрожая нанести хозяину увечья ножницами, незваные гости стали требовать деньги, а потом избили мужчину. Испугавшись за свою жизнь, он отдал им деньги, но те приходили еще в течение трех дней за тем же. Всего ими было похищено 52 тыс. рублей. Но в полицию мужчина обратился не сразу, опасаясь расправы.