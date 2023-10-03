В Волгограде задержали сбившего подростка водителя

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Расследования 03.10.2023 21:01
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03.10.2023 21:01
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Сотрудники городской Госавтоинспекции разыскали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 2 октября 2023 года около 18-20 час. в Дзержинском районе. Неустановленный водитель, двигаясь по ул. Краснополянская в сторону ул. Историческая, напротив д. № 1 на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП.В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Волгограду установили автомобиль, на котором передвигался нарушитель – «Фольксваген», личность и местонахождение водителя. Им оказался 35-летний местный житель. Он доставлен в подразделение полиции. В отношении задержанного составлены административные материалы, которые были направлены в суд для рассмотрения. По результатам судебного заседания водитель лишен права управления сроком на 1 год.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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