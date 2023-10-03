Происшествия

В Быково Волгоградской области школьный автобус переехал ученика

Происшествия 03.10.2023 15:37
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03.10.2023 15:37


В Быковском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 10-летний школьник. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, ребенок оказался под колесами школьного автобуса сегодня, 3 октября, днем. 

О происшествии в рабочем поселке Быково сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Читатели информагентства рассказали, что авария произошла возле школы №3 на ул. Щербакова после занятий. По словам жителей поселка, школьник ударился об автобус, потерял равновесие и упал под колеса. Водитель, в свою очередь, не заметил ребенка и проехал по нему. 

– Мальчишка в тяжелом состоянии, – сообщают местные жители. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» подтвердили факт происшествия, пояснив, что обстоятельства еще предстоит установить сотрудникам следственно-оперативной группы, которая находится на месте. 

– По предварительной информации, около 12-50 час. 57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», отъезжая от школы по ул. Щербакова, задним колесом совершил наезд на 10-летнего мальчика, который выбежал с парковой зоны на проезжую часть. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, – прокомментировали в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России. 

Информацию о состоянии пострадавшего ребенка ИА «Высота 102» запросило в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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