В Быково Волгоградской области школьный автобус переехал ученика





В Быковском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 10-летний школьник. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, ребенок оказался под колесами школьного автобуса сегодня, 3 октября, днем.

О происшествии в рабочем поселке Быково сообщили ИА «Высота 102» местные жители. Читатели информагентства рассказали, что авария произошла возле школы №3 на ул. Щербакова после занятий. По словам жителей поселка, школьник ударился об автобус, потерял равновесие и упал под колеса. Водитель, в свою очередь, не заметил ребенка и проехал по нему.

– Мальчишка в тяжелом состоянии, – сообщают местные жители.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» подтвердили факт происшествия, пояснив, что обстоятельства еще предстоит установить сотрудникам следственно-оперативной группы, которая находится на месте.

– По предварительной информации, около 12-50 час. 57-летний водитель, управляя школьным автобусом «ПАЗ», отъезжая от школы по ул. Щербакова, задним колесом совершил наезд на 10-летнего мальчика, который выбежал с парковой зоны на проезжую часть. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, – прокомментировали в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России.

Информацию о состоянии пострадавшего ребенка ИА «Высота 102» запросило в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области