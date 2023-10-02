Экс-следователь СУ СКР отправлен в колонию за взятку в 21 млн руб. от депутатов





Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего старшего следователя СУ СК России по региону по уголовному делу о получении взятки в размере более 21 млн рублей от депутатов гордумы. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 2 октября, в УФСБ России по Волгоградской области, Дмитрий Николаев, проиграв апелляцию в облсуде, отправлен на 10 лет в колонию строгого режима. Тем же решением суда 8 лет строгача получил экс-прокурор Руслан Тришин.

Напомним, что основанием для возбуждения уголовного дела о получении взятки через посредника стали оперативные материалы ФСБ.

– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший старший следователь СУ СК России по Волгоградской области Николаев Д.В. через посредничество Тришина Р.Г. в 2017-2019 гг. получил взятку общей суммой в 21 млн рублей, – напоминают в УФСБ России по Волгоградской области. – По материалам УФСБ ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело в отношении Николаева Д.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России, в отношении Тришина Р.Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК России.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», за немалую сумму – более 21 млн рублей – Николаев, согласно материалам дела, обещал подследственным депутатам Волгоградской городской думы посодействовать в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако, ка к выяснилось впоследствии, экс-сотрудник СУ СКР этого так и не сделал. Не простившие обмана депутаты обратились в правоохранительные органы.

Вердикт по уголовному делу весной 2023 года вынес Дзержинский районный суд Волгограда. Так, Дмитрий Николаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России. Экс-следователь получил 10 лет колонии строгого режима с назначением штрафа в размере 12 млн рублей. Кроме того, экс-следователь лишен специального звания «майора юстиции». После освобождения Николаев не сможет занимать должности на государственной службе 5 лет.

Экс-прокурора Руслана Тришина по ч. 4 ст. 291.1 УК России Дзержинский районный суд приговорил к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 12 млн рублей.

– Не согласившись с приговором, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу, – сообщает сегодня пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»