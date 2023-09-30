«Динамо-Синара» на выезде проиграло московскому ЦСКА





«Динамо-Синара» сегодня, 30 сентября, проиграло ЦСКА в Москве в очередном туре Суперлиги со счетом 18:35. Это уже четвертое поражение подряд волгоградских гандболисток, которым сегодня не смогли помочь Лада Самойленко и Марина Судакова, сообщает V102.RU.





Следующий матч «Динамо» проведет дома 7 октября против дебютанта Суперлиги новороссийской «Черноморочки».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ПГК ЦСКА VK.com



Соперник у волгоградок был серьезный - действующие чемпионки России под руководством Ольги Акопян. Ожидалось, что игра будет тяжелой для динамовок, и так все и получилось. Хотя в первые минуты борьба была равной. В начале встречи дубль оформила Екатерина Долматова, а Анастасия Шкитина на четвертой минуте точным попаданием в верхний угол впервые вывела гостей вперед. Затем ситуация на площадке стала постепенно меняться. Армейки перехватили инициативу и спокойно реализовали свои моменты и на исходе трети тайма вели 6:3.Капитан бело-голубых Елизавета Дудкина не сумела забросить с пенальти, но вскоре семиметровый точно исполнила Виктория Турусина. В дальнейшем красно-синие только лишь увеличивали свой отрыв. Одним из показателей не самой лучшей игры «Синары» сегодня может служить тот факт, что за последние десять минут первой половины волгоградки всего дважды поразили ворота. Отличились Софья Васильева и Виктория Турусина снова с пенальти. На перерыв команды ушли при счёте 18:7 в пользу московских гандболисток.После отдыха обоих коллективов ситуация не поменялась. ЦСКА продолжил полностью контролировать ход поединка. Десятый мяч бело-голубые оформили лишь ближе к середине второго тайма. Елизавета Дудкина записала на свой счет результативное действие прицельным броском с линии. Вслед за капитаном забросила и Анастасия Чешева. Однако общая картина в этот день оказалась печальной для «Динамо». Голкиперы Анна Верещак и Мария Дувакина оказались бессильны перед мощной атакой чемпионок России. Армейский клуб целиком и полностью переиграл «Синару» — 35:18. Самой результативной в составе волгоградского коллектива стала Виктория Турусина. Она набрала четыре очка.