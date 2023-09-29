Перешел дорогу и упал: в Волжском на глазах прохожих умер мужчина

Происшествия 29.09.2023 16:27
0
29.09.2023 16:27
Трагический случай произошел сегодня, 29 сентября, в Волжском – на глазах прохожих скончался мужчина. Как сообщает V102.RU, момент смерти волжанина попал на камеру видеонаблюдения.
Мужчина пересек дорогу на перекрестке улиц Пионерская и Мира с другими пешеходами, но вдруг потерял равновесие и упал. Помочь пенсионеру пытались подбежавшие люди. Через некоторое время подъехала и скорая. Однако врачам осталось лишь констатировать смерть волжанина.
По информации экстренных служб, предварительной причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.
Скриншот видео Powernet
Студент вуза задержан в Волгограде за пособничество телефонным преступникам29.09.2023 16:50
Происшествия 29.09.2023 16:50
«Волга» вылетела на тротуар. В Волгограде за 10 минут произошло два ДТП на перекрестке29.09.2023 16:04
Происшествия 29.09.2023 16:04
Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видео29.09.2023 13:41
Происшествия 29.09.2023 13:41
Из Волгограда в зону СВО бойцам отправили беспилотники и блокираторы дронов29.09.2023 12:15
Происшествия 29.09.2023 12:15
В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отца29.09.2023 11:39
Происшествия 29.09.2023 11:39
Камышан предупредили о фейках от имени мэра Зинченко28.09.2023 18:25
Происшествия 28.09.2023 18:25
В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителем28.09.2023 14:54
Происшествия 28.09.2023 14:54
Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в Астрахани28.09.2023 11:28
Происшествия 28.09.2023 11:28
Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской области28.09.2023 10:50
Происшествия 28.09.2023 10:50
Раненного на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбуса27.09.2023 18:16
Происшествия 27.09.2023 18:16
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартира27.09.2023 16:39
Происшествия 27.09.2023 16:39
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцев27.09.2023 13:24
Происшествия 27.09.2023 13:24
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видео27.09.2023 10:45
Происшествия 27.09.2023 10:45
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелся27.09.2023 09:00
Происшествия 27.09.2023 09:00
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собаку27.09.2023 08:01
Происшествия 27.09.2023 08:01