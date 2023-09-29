Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублей

В структуре расходов на продукты питания у горожан самыми затратными стали траты на покупку мяса и мясных продуктов – 10%, молока, молочных продуктов и яиц – 6,3%, хлебобулочных изделий и яиц – 6,3%. Семьи селян, как это ни парадоксально, тратят на мясо больше – 11,9%. А вот на молоко и яйца у них уходит меньше денег, чем у городских – 5,8%. Хлеб и крупы обходятся при этом селянам дороже горожан – 6%.
Экономика 29.09.2023 14:41
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29.09.2023 14:41
Волгоградстат зафисировал рост трат семей на еду и одежду. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в первом квартале 2023 года они составили 19327 рублей в среднем на одного члена домохозяйства в месяц и выросли по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 12,1%.
В структуре расходов на продукты питания у горожан самыми затратными стали траты на покупку мяса и мясных продуктов – 10%, молока, молочных продуктов и яиц – 6,3%, хлебобулочных изделий и яиц – 6,3%. Семьи селян, как это ни парадоксально, тратят на мясо больше – 11,9%. А вот на молоко и яйца у них уходит меньше денег, чем у городских – 5,8%. Хлеб и крупы обходятся при этом селянам дороже горожан – 6%.
В структуре расходов на продукты питания у горожан самыми затратными стали траты на покупку мяса и мясных продуктов – 10%, молока, молочных продуктов и яиц – 6,3%, хлебобулочных изделий и яиц – 6,3%. Семьи селян, как это ни парадоксально, тратят на мясо больше – 11,9%. А вот на молоко и яйца у них уходит меньше денег, чем у городских – 5,8%. Хлеб и крупы обходятся при этом селянам дороже горожан – 6%.
В структуре расходов на покупку непродовольственных товаров у горожан основная доля расходов приходилась на покупку одежды и обуви – 7,0%. У жителей сельской местности значимой является доля расходов на покупку предметов домашнего обихода, бытовой техники и предметов по уходу за домом – 7,8% от общего объема расходов на приобретение непродовольственных товаров.
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