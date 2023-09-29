Траты волгоградцев на еду и одежду выросли до 19327 рублей

Волгоградстат зафисировал рост трат семей на еду и одежду. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в первом квартале 2023 года они составили 19327 рублей в среднем на одного члена домохозяйства в месяц и выросли по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 12,1%.В структуре расходов на продукты питания у горожан самыми затратными стали траты на покупку мяса и мясных продуктов – 10%, молока, молочных продуктов и яиц – 6,3%, хлебобулочных изделий и яиц – 6,3%. Семьи селян, как это ни парадоксально, тратят на мясо больше – 11,9%. А вот на молоко и яйца у них уходит меньше денег, чем у городских – 5,8%. Хлеб и крупы обходятся при этом селянам дороже горожан – 6%.