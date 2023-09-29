



Из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции сегодня, 29 сентября, отправили очередной гуманитарный груз. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, волгоградским бойцам передали беспилотные летательные аппараты и блокираторы дронов.

Кроме того, по данным обладмина, военнослужащим волгоградского региона направлены техника для обеспечения связи, оборудование для разведки территории, инженерное снаряжение, походная амуниция. Накануне предстоящих холодов бойцам также отправили печки.





– Партия спецгруза закуплена и сформирована полностью за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – сообщили в администрации Волгоградской области. – В Волгоградской области продолжается акция «Тепло из дома»: волонтеры собирают посылки для участников СВО с предметами первой необходимости, угощениями, в каждую коробку кладут письма со словами поддержки. В настоящее время отправляются посылки с фруктами и овощами от волгоградских сельхозтоваропроизводителей, а также теплыми вещами.

Напомним, что в Волгоградской области для военнослужащих и членов их семей организована работа «горячей линии» 8 (8442) 73-02-33.