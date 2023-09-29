



Накануне, 28 сентября, в ФОК имени Левона Акопяна завершился очередной Всероссийский детский гандбольный турнир памяти легендарного специалиста, заслуженного тренера СССР и РСФСР, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».















В младшей группе, в которой также соревновались шесть команд, первые два места заработали тольяттинские гандболистки. Замкнул тройку ещё один местный коллектив — вторая сборная Волгограда, в чьем составе персональным призом была удостоена Анастасия Терехова.



За несколько дней определились победительницы в соревнованиях 11-и и 12-летних девочек. Как ранее уже сообщалось, в Волгоград съехались команды из нескольких городов нашей страны.В старшей группе, состоящей из шести коллективов, чемпионками стали представительницы Ярославля. Серебро досталось краснодарским спортсменкам. Волгоградки под руководством Анны Сидоричевой стали бронзовыми призерами. Также личные награды получили наши юные девушки. Стефанию Ястребову признали лучшей разыгрывающей, а Анну Бервинову - лучшим линейным.Директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян и спортивный директор СШ «Динамо» Ирина Каграманова приняли участие в церемонии награждения чемпионок и призеров и закрытии турнира.Фото «Динамо-Синара» VK.com