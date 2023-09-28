Экология

Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьев

Экология 28.09.2023 18:20
0
28.09.2023 18:20


Листогрызущий вредитель расплодился в дубовых лесах Камышинского района Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Центра защиты леса Волгоградской области, это было выявлено по результатам феромонного мониторинга за популяцией зеленой дубовой листовертки. Это бабочки, которые в период своего размножения могут оставить дуб без листвы.

Исследования проводились в насаждениях Верхне-Липовского участкового лесничества общей площадью 158,8 га на одном маршруте с использованием трех ловушек. В них поместили клеевые диспенсеры, пропитанные феромоном, привлекающим взрослых самцов насекомых. Ловушки повесили на деревьях на высоте 1,3-1,5 метра. Наибольшее количество отловленных бабочек в одной из ловушек составило 103 штуки, в остальных - 81 и 13 штук. 


- Учитывая, что критическая численность отловленных насекомых составляет 50 штук на одну ловушку, то полученные данные свидетельствуют о повышенной численности вредителя в данной дубраве и будут использованы при составлении краткосрочных прогнозов развития популяции зеленой дубовой листовертки на следующий год и планировании мероприятий по ликвидации очагов, - сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Центр защиты леса Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
27.09.2023 11:32
Экология 27.09.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2023 19:28
Экология 23.09.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2023 12:05
Экология 23.09.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Экология
22.09.2023 18:25
Экология 22.09.2023 18:25
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2023 20:01
Экология 21.09.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Экология
21.09.2023 13:36
Экология 21.09.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2023 15:37
Экология 20.09.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2023 09:24
Экология 19.09.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Экология
19.09.2023 09:09
Экология 19.09.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2023 17:02
Экология 09.09.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2023 14:25
Экология 08.09.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 17:06
Экология 06.09.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 08:15
Экология 06.09.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
04.09.2023 22:09
Экология 04.09.2023 22:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.09.2023 19:14
Экология 03.09.2023 19:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
Электросамокатчикам предложено катиться из парков, скверов и с пешеходных зонСмотреть фотографии
18:35
На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:25
Камышан предупредили о фейках от имени мэра ЗинченкоСмотреть фотографии
18:20
Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьевСмотреть фотографии
17:35
А маски нужны? Инфекционист рассказала о тяжелых последствиях гриппаСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде экс-полицейского осудят за легализацию в России целой роты иностранцевСмотреть фотографии
17:05
В управлении ФСБ России ждут звонков от молодых волгоградцевСмотреть фотографии
17:00
Инвестировать на срок больше года готовы 37% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде временно отменят электрички до аэропортаСмотреть фотографии
16:26
Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в России 3 октябряСмотреть фотографии
16:06
Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»Смотреть фотографии
15:46
В Волгоградской области полицейские взвесили урожай с конопляного огородаСмотреть фотографии
15:45
Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройствСмотреть фотографии
15:28
Бананы, масло и куры снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
«Охотника за золотом» на шеях продавцов поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Белорусы выделят деньги на сохранение Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
Легкоатлетический манеж в Волгограде готовят к открытию после глобальной реконструкцииСмотреть фотографии
13:23
Бочаров обсудил с депутатами Союзного государства супостатов и общие планыСмотреть фотографии
12:39
Радушный прием туристам Волгоградской области будут оказывать с помощью цифрового помощникаСмотреть фотографии
12:16
Жителей Котово напугал ночной вертолетСмотреть фотографии
11:46
Елена Исинбаева заморозила работу благотворительного фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Камышине открыли памятник красной «копейке»Смотреть фотографии
11:33
Избившие киянкой волгоградца подростки оказались замешаны в разбое и кражахСмотреть фотографии
11:28
Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежиСмотреть фотографии
11:28
Владлен Колесников избран председателем гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в АстраханиСмотреть фотографии
11:02
«Оба телефона были выключены»: в Волгограде ищут парня с татуировкой девушки на рукеСмотреть фотографии
10:50
Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На юге Волгограда снесли два аварийных домаСмотреть фотографии
 