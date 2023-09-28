Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьев

Листогрызущий вредитель расплодился в дубовых лесах Камышинского района Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Центра защиты леса Волгоградской области, это было выявлено по результатам феромонного мониторинга за популяцией зеленой дубовой листовертки. Это бабочки, которые в период своего размножения могут оставить дуб без листвы.

Исследования проводились в насаждениях Верхне-Липовского участкового лесничества общей площадью 158,8 га на одном маршруте с использованием трех ловушек. В них поместили клеевые диспенсеры, пропитанные феромоном, привлекающим взрослых самцов насекомых. Ловушки повесили на деревьях на высоте 1,3-1,5 метра. Наибольшее количество отловленных бабочек в одной из ловушек составило 103 штуки, в остальных - 81 и 13 штук.





- Учитывая, что критическая численность отловленных насекомых составляет 50 штук на одну ловушку, то полученные данные свидетельствуют о повышенной численности вредителя в данной дубраве и будут использованы при составлении краткосрочных прогнозов развития популяции зеленой дубовой листовертки на следующий год и планировании мероприятий по ликвидации очагов, - сообщили в Центре защиты леса Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102» / Центр защиты леса Волгоградской области