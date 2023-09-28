Происшествия

В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителем

Происшествия 28.09.2023 14:54
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28.09.2023 14:54


В Центральном районе Волгограда находившийся за рулем Hyundai 35-летний мужчина днем 28 сентября врезался в столб. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина не справился с управлением. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что мужчина не только не имеет прав, но управлял иномаркой в пьяном виде. Само ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. 



По информации полицейских, авария произошла в 12.30 на ул. Рокоссовского. 

–   По предварительным данным, 35-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя с признаками алкогольного опьянения автомашиной Hyundai,  двигаясь по улице Рокоссовского, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, доставлены в больницу. 

По информации очевидцев аварии, сидевший за рулем автомобиля мужчина не только был пьян  – в руке у него была бутылка с пивом. 


– Пока приехала скорая и полиция, он ее благополучно и осушил, – рассказывают читатели информагентства. Также, добавляют волгоградцы, на ноге у мужчины был замечен браслет – такие носят находящиеся под следствием. 

На месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Степень опьянения водителя установят в лечебном учреждении.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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