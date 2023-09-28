В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителем





В Центральном районе Волгограда находившийся за рулем Hyundai 35-летний мужчина днем 28 сентября врезался в столб. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина не справился с управлением. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что мужчина не только не имеет прав, но управлял иномаркой в пьяном виде. Само ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.





По информации полицейских, авария произошла в 12.30 на ул. Рокоссовского.

– По предварительным данным, 35-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя с признаками алкогольного опьянения автомашиной Hyundai, двигаясь по улице Рокоссовского, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы, доставлены в больницу.

По информации очевидцев аварии, сидевший за рулем автомобиля мужчина не только был пьян – в руке у него была бутылка с пивом.





– Пока приехала скорая и полиция, он ее благополучно и осушил, – рассказывают читатели информагентства. Также, добавляют волгоградцы, на ноге у мужчины был замечен браслет – такие носят находящиеся под следствием.

На месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Степень опьянения водителя установят в лечебном учреждении.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области