



«Ротор» одержал заслуженную и трудовую победу над «Аланией» из Владикавказа в рамках очередного раунда Кубка России - 1:0. Игра прошла на Волгоград Арене, куда пришли 12115 болельщиков. Встреча закончилась феерией сине-голубых и банальной потасовкой на поле. «Ротор» одержал заслуженную и трудовую победу над «Аланией» из Владикавказа в рамках очередного раунда Кубка России - 1:0. Игра прошла на Волгоград Арене, куда пришли 12115 болельщиков. Встреча закончилась феерией сине-голубых и банальной потасовкой на поле.





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В первые минуты гости завладели инициативой и практически прижали волгоградцев на их половине. При этом хозяева, оставшись на кубковый матч без одного из ключевых своих исполнителей Рамазана Гаджимурадова из-за травмы, даже при таком прессинге смогли разыграть опасную атаку. Отличный момент имел Данил Пелих на 7-й минуте, когда он мощно прострелил по воротам. Это была неприятная ситуация для красно-желтых, однако голкипер справился и отбил мяч. За первую половину тайма «Алания» заработала несколько угловых, но футболисты гостей так и не смогли результативно использовать стандарты. После непростого начала волгоградцы через какое-то время адаптировались и стали пробовать почаще подбираться на половину поля соперника, в результате чего игра потихоньку выровнялась. Можно отметить Илью Воробьева, который резво пробежался по левому флангу, однако игрок «Алании» грамотно отработал в обороне и ликвидировал потенциальную угрозу . Шанс отличиться был и у Даниила Камлашева со штрафного – он отправил мяч в угол ворот, но вратарь дотянулся до него в красивом прыжке, совершив чудесное спасение. Трибуны отреагировали на почти забитый гол, разочарованно выдохнув. В концовке первого тайма эмоции слишком переполняли гостей и они стали играть намного жестче. Результатом этого стала желтая карточка футболисту владикавказцев за фол на Кирилле Донцове.Второй тайм «Алания» начала активно – видно было, что они очень хотят открыть счёт после полученных наставлений от своего тренера Олега Василенко. И такая возможность у них была, когда на 51-й минуте игрок красно-желтых в падении через себя отправил мяч в ворота «Ротора». К счастью, он пролетел в опасной близости от стойки. А на 70-ой минуте волгоградцы забили гол, который, как потом оказалось, оказался единственным и решившим судьбу поединка.Наставник сине-голубых Сергей Попков буквально за несколько минут до этого ключевого момента выпустил на поле нападающего Михаила Агеева. Форвард через несколько минут вылетел один на один с вратарем «Алании» Георгием Натабашвили. Голкипер, пытаясь спасти ситуацию, буквально снес Михаила вблизи , на что трибуны ответили возмущенным ревом, требуя пенальти. Однако главный судья Игорь Низовцев назначил лишь штрафной. К мячу подошел Ризван Ахмедханов. Полузащитник без шансов вонзил его в сетку ворот. Хотя Натабашвили и попытался парировать мощный удар, но к безумной радости болельщиков у него это не получилось. На 79-ой минуте ассистировать мог уже сам Ризван на Михаила. Агеев после паса сумел развернуться и хлестко пробить. К большому разочарованию для нападающего прицел у него в этом эпизоде немного сбился и он угодил чуть выше перекладины.Через некоторое время гости могли сравнять счет – футболист «Алании» с опасной позиции буквального расстреливал голкипера «Ротора» Сергея Самка, сыгравшего отличный матч. К счастью, удар был неточный – игровой снаряд пролетел в опасной близости от ворот. Еще одна возможность забить гол была, когда игрок владикавказцев ударил головой в сторону ворот хозяев, но удача была явно не на стороне «Алании». Это в буквальном смысле слова разозлило соперников сине-голубых, которые снова, как и в конце первого тайма, стали играть чрезмерно жестко.Нервы у всех были оголены до предела. В такой напряженный момент болельщикам напомнили, что на 80-й минуте надо спеть гимн «Ротора», как раньше и заявлялось. Правда, зарождение новой традиции вышло немного комом. Ведь на поле происходили бурные события, поэтому гимн волгоградцев, слова к которому демонстрировались на экране, так и не дотянули. При этом фонариками своих смартфонов все-таки посветили.Главный арбитр Низовцев, добавивший сначала пять минут, продлил в целом матч почти до 8 минут. Все это время «Ротор» достойно оборонялся, а их оппоненты пытались сравнять счет, чтобы довести дело до серии пенальти. Однако подопечным Сергея Попкова удалось удержать столь ценную кубковую победу.После долгожданного финального свистка эмоции не улеглись, и дело закончилось потасовкой двух команд. Владикавказская команда стала провоцировать волгоградский коллектив. Георгий Натабашвили повел себя достаточно грубо по отношению к Даниилу Арсентьеву. Вратарь что-то недовольно выговаривал нападающему сине-голубых, а затем и вовсе его толкнул и повалил на газон. Не исключено, что данный эпизод пристально рассмотрят органы РФС и вратаря накажут дисквалификацией. Ну а остальные футболисты столкнулись стенка на стенку, масла в огонь добавили с трибун зрители обидными в адрес гостей кричалками и свистом. Разгоряченных фанатов пытался успокоить диктор Юрий Кушнарёв, предупредив публику о запрете кидать предметы на поле.В конечном итоге обошлось без жертв. «Ротор» одержал третью викторию в кубковых матчах этого сезона и во всех трех не пропустил ни одного гола. Теперь волгоградцы ожидают своего соперника по 1/16 финала, который определится путем жеребьевки.