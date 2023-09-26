Уснувшего с сигаретой волгоградца обвиняют в смертельном пожаре

В Волгограде 53-летнего местного жителя обвиняют в причинение смерти по неосторожности своей 73-летней матери. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, следствие завершило уголовного дело в отношении мужчины и направило материалы для утверждения обвинительного заключения.

Фигуранту уголовного дела, которого обвиняют по ч.1 ст. 109 УК РФ, грозит до двух лет лишения свободы.

Установлено, что 20 июля текущего года он распивал спиртное в своей квартире дома № 58/1 по проспекту Ленина, где проживал вместе с пожилой матерью. Мужчина закурил сигарету и уснул на диване с окурком в руках.

В результате начался пожар. Огонь распространился по всей квартире. Мужчине удалось спастись, а его 73-летняя мать скончалась от отравления угарным газом.

Как ранее сообщало информагентство, пожар произошел в доме на проспекте Ленина рядом с отелем Hilton Garden Inn около ТРК «Европа Сити Молл».

Читайте по теме:

В Волгограде вспыхнул пожар около отеля Hilton Garden Inn. Есть погибший

«Когда приехали пожарные, все полыхало»: волгоградцы рассказали о смертельном пожаре в центре города