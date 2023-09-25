В багажнике авто у нервных фроловчан нашли убитых косулю и зайца





Двое жителей Волгоградской области – 43-летний 53-летний мужчины – подозреваются в незаконной охоте. По информации регионального ГУ МВД России, автомобиль фроловчан с убитыми животными был остановлен накануне на автодороге «Фролово-Дон».

– Наряд ДПС остановил автомобиль «Нива Шевроле». Мужчины заметно нервничали, в связи с чем и было принято решение провести досмотр транспортного средства, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате в багажном отделении были обнаружены туша косули, зайца, два карабина и другое снаряжение для охоты.

На место была сотрудники ДПС вызвали следственно-оперативную группу. Выяснилось, что документов, разрешающих отстрел копытных животных, у мужчин не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Сумма ущерба пока не названа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области