



«Ротор» сегодня, 23 сентября, уступил на выезде «Уфе» со счётом 0:3 в 11-ом туре первенства Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото», сообщает V102.RU. Футболисты разочаровали болельщиков, которые назвали этот матч едва ли не самым худшим в нынешнем сезоне.





Во второй половине «Ротор» предпринимал попытки наладить игру в атаке, но, как уже было сказано ранее, сегодня мало что получилось у сине-голубых. Башкирский коллектив чувствовал себя достаточно уверенно и продолжал контролировать ход поединка. Отметить у гостей можно разве что выстрел Михаила Агеева в перекладину с правого края штрафной в концовке. До финального свистка «фиолетовые» успели довести дело до разгрома благодаря голу после розыгрыша контратаки, завершил которую Хайдар Халилов на 89-й минуте. Итоговая заслуженная победа «Уфы» - 3:0 - и первое поражение волгоградского клуба при Сергее Попкове.

После такого провального исхода «Ротор» попытается реабилитироваться в следующих домашних матчах. 29 сентября сине-голубым предстоит сразиться с «Аланией» из Владикавказа в рамках 1/32 Кубка России, а 1 октября в первенстве Второй лиги на Волгоград Арену пожалует омский «Иртыш».







Эмоции болельщиков сине-голубых можно описать коротко - недоумение и негодование. После феерической игры, которую показали волгоградцы в матче с «Велесом», фанаты просто не узнали сегодня свою команду.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.com



У сине-голубых не задалось с самого начала, за исключением редких моментов. Буквально на первой минуте мог отличиться экс-игрок волгоградцев Роман Минаев, но мяч после его удара с близкого расстояния пришелся вдоль ворот. Затем шанс забить был у футболиста «Уфы» Миграна Агеяна. Он ворвался в штрафную, оказался расторопнее обороны «Ротора» и сумел нанести опасный выстрел. К счастью, начеку оказался голкипер Вадим Аверкиев, отбивший игровой снаряд ногой.В этот отрезок преимущество «фиолетовых» казалось весомым. Они явно диктовали свои условия соперникам во многих игровых компонентах и выглядели гораздо более заряженными на борьбу, чем гости. Это привело к забитому голу в ворота сине-голубых на 16-й минуте. Мигран Агеян после розыгрыша углового отклеился от оппонентов и хлестко и точно пробил в верхний угол, не оставив Аверкиеву ни единого шанса на спасение.Отрыв счет, уфимцы не собирались снижать оборотов и продолжали оказывать давление на защитные порядки волгоградцев. И это дало свои плоды на исходе получаса. После навеса мяч идеально лег на ногу Агеяну, который в очередной раз нанес мощный удар, оказавшийся голевым. Футболист оформил дубль, а хозяева повели 2:0. До перерыва подопечные Сергея Попкова смогли ответить только дальним ударом в исполнении Сергея Зуйкова, который пришелся выше ворот.