Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года

Минэкономразвития РФ допускает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году на 9,8%. Об этом, как передают федеральные СМИ, говорится в опубликованном прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

Согласно прогнозу, в 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%.

В предыдущем прогнозе на 2023-2025 годы, предельная индексация тарифов ЖКХ для населения с 1 июля 2024 года была указана в размере 6,3%.

Пересмотр этого показателя в сторону увеличения объясняется ростом цен на газ, электроэнергию и ее передачу потребителям.

- По отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту РФ более чем на величину предельного отклонения на основании предложений высших должностных лиц субъектов с учетом реализации инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений, реализации программ комплексного развития территорий, принятия решений об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию, - сообщает Интерфакс со ссылкой на авторов проекта.

Напомним, что индексация тарифов ЖКХ в 2024 году будет проводиться после практически 1,5-годового перерыва.

Фото из архива ИА «Высота 102»