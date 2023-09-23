Экономика

Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года

Экономика 23.09.2023 09:45
0
23.09.2023 09:45


Минэкономразвития РФ допускает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2024 году на 9,8%. Об этом, как передают федеральные СМИ, говорится в опубликованном прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

Согласно прогнозу, в 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%.

В предыдущем прогнозе на 2023-2025 годы, предельная индексация тарифов ЖКХ для населения с 1 июля 2024 года была указана в размере 6,3%.

Пересмотр этого показателя в сторону увеличения объясняется ростом цен на газ, электроэнергию и ее передачу потребителям.

- По отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту РФ более чем на величину предельного отклонения на основании предложений высших должностных лиц субъектов с учетом реализации инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений, реализации программ комплексного развития территорий, принятия решений об отнесении отдельных муниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения и переходе к модели предельного ценообразования на тепловую энергию, - сообщает Интерфакс со ссылкой на авторов проекта.

Напомним, что индексация тарифов ЖКХ в 2024 году будет проводиться после практически 1,5-годового перерыва.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.09.2023 13:14
Экономика 20.09.2023 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.09.2023 08:09
Экономика 20.09.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 15:47
Экономика 19.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 13:05
Экономика 19.09.2023 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 12:11
Экономика 19.09.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 10:55
Экономика 19.09.2023 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 08:02
Экономика 19.09.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 16:52
Экономика 18.09.2023 16:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 10:57
Экономика 18.09.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.09.2023 09:17
Экономика 18.09.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:44
Под Волгоградом уже несколько часов горят складыСмотреть фотографии
16:49
Ребята, ну как же так? Волгоградский «Ротор» разгромно проиграл «Уфе» - 0:3Смотреть фотографии
16:47
Лучше не есть. Волгоградцев предупредили об опасности дегустации сала и медвежатиныСмотреть фотографии
15:26
Подразделения РЭБ под Волгоградом сделали «противника» глухим и слепымСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде вандалы обезобразили курсирующий по усеченному маршруту скоростной трамвайСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде из-за солнечного излучения пропадет ТВ-сигналСмотреть фотографии
12:05
В пух и яды: конфликт селян привел к химической катастрофе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Пластического хирурга в Волгограде подозревают в нанесении вреда пациентамСмотреть фотографии
11:03
Юный водитель насмерть сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:49
Врач-токсиколог рассказал волгоградцам, как избежать смерти после тихой охотыСмотреть фотографии
09:45
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 годаСмотреть фотографии
09:15
Даниил Арсентьев раскрыл секрет забитых голов «Ротора» в матче с «Велесом»Смотреть фотографии
09:08
В Волгоград из Крыма доставят чудотворную икону Богородицы: график пребыванияСмотреть фотографии
08:29
Боец с позывным «Силач» из «Бессмертного Сталинграда» погиб в СВОСмотреть фотографии
08:04
Находка в куче мусора толкнула на преступление жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде сотрудники МВД вышли в рейд против электросамокатчиковСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде УК четыре года не замечает жалоб 82-летней инвалидаСмотреть фотографии
18:56
Взбесившаяся кошка напала на женщину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:26
Осужденную главу поселения под Волгоградом отрешили от должностиСмотреть фотографии
18:25
Росводресурсы вольют в волгоградские водоемы сотни миллионов рублейСмотреть фотографии
18:01
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиковСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура проверяет инцидент с сухогрузом «Melita» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Убойное дело. Под Волгоградом осудят ветеринаров-взяточниковСмотреть фотографии
16:19
Иномарка попала под грузовой поезд в Саратовской областиСмотреть фотографии
15:58
Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под ВоронежемСмотреть фотографии
15:43
«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем ИвановымСмотреть фотографии
15:28
В Садах Придонья знают, как получить жильеСмотреть фотографии
15:24
На набережной в Волгограде Kia снесла дорожный знак, забор и столбСмотреть фотографии
15:14
Станет судоходной? Под Волгоградом активизировались работы по углублению истока АхтубыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Волгоградская область превращается в регион Артемов и СофийСмотреть фотографии
 