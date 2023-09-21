Расследования

Чиновники не в курсе. В Волгограде неэтичную рекламу разместили на «левых» билбордах

Расследования 21.09.2023 10:35
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21.09.2023 10:35


В Волгограде департамент муниципального имущества допустил размещение рекламы, признанной неэтичной, на незаконных конструкциях. Как такое оказалось возможным, разбирались в Волгоградском УФАС.

Начало этой детективной истории положило обращение волгоградца, который посчитал некорректным по отношению к потребителю слоган, размещенный на магистральной рекламной арке и продвигающий новый жилой комплекс, строящийся в центре города, пояснили V102.RU в антимонопольном органе.

В качестве привлекающего внимание выражения был выбран малоизвестный анекдот: «Мама говорит: «Когда любят, покупают квартиру в центре». Однако заявитель такого «юмора» не оценил.

 – Этот слоган вгоняет в уныние и депрессию. Что значит «когда любят, покупают в центре?» А, если любят, но на покупку в центре нет денег? Что же получается? Любовь деньгами измеряется? Я так не считаю! – высказал свое мнение волгоградец.

Ранее рекламу жилого комплекса оценили члены Экспертного совета при Волгоградском УФАС. Однако рассмотрение данного дела затянулось. Оказалось, что  застройщик, указанный в рекламе, чей ЖК и был объектом рекламирования, отрицал свою причастность к заказу и распространению рекламы на магистральных арках Волгограда. Департамент муниципального имущества администрации Волгограда, осуществляющий в настоящее время полномочия по регулированию распространения наружной рекламы в Волгограде, в свою очередь, не представил УФАС информацию о лицах, распространяющих рекламу на магистральных рекламных арках. Выяснилось, что реклама распространялась на незаконных рекламных конструкциях.

При этом меры по демонтажу рекламных конструкций, которые расположены в местах, не предназначенных для их размещения, департаментом также не были приняты. Непринятие мер по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций создало условия для распространения ненадлежащей рекламы неустановленными лицами, заключили в антимонопольном органе.

Тем не менее, реклама была признана ненадлежащей. Предписание о прекращении нарушения решено было выдать рекламодателю (ООО «Специализированный застройщик «Лига-Строй»), а также департаменту муниципального имущества администрации Волгограда. Отметим, что еще в период изготовления решения по данному делу реклама была демонтирована с рекламных конструкций. В отношении рекламодателя дело передано для возбуждения административного производства по ч. 1. ст. 14.3. КоАП РФ.

 Фото сайта Волгоградского УФАС

 

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