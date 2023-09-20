



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад от коллег из СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о необеспечении сироты из Волгоградской области положенным по закону жильем. Как сообщили в Информационном центре СКР сегодня, 20 сентября, 24-летнему волгоградцу отказано в выдаче жилищного сертификата, несмотря на вступившее еще в 2021 году решение суда. Неоднократные обращения сироты в различные инстанции Волгоградской области результатов не принесли.

– В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело, по которому указанный сирота признан потерпевшим, – уточняют в ИЦ СКР. – Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Однако в Информационный центр вновь поступило обращение о непредоставлении молодому человеку жилья.

Сообщается, что Александр Бастрыкин хочет увидеть представленный руководителем волгоградского следственного управления Василием Семеновым доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о проделанной работе по разрешению жилищной проблемы сироты.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщают в Информационном центре СК России.