Экология

С нахимичившего под Волгоградом арбузного «короля» взыскали 309 млн рублей

Экология 20.09.2023 15:37
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20.09.2023 15:37


Быковский районный суд Волгоградской области взыскал с Гаджимагомедова А.А., выращивавшего арбузы, больше 309 миллионов рублей за порчу земель. Как сообщает V102.RU, бахчевод самовольно занял участок общей площадью 23,45 гектара. 

— Экспертное заключение показало, что в исследованных пробах почвы выявлено содержание загрязняющих веществ «фосфат-ионы», «азот нитритный» в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил 309 645 180 рублей, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Сумма взыскана в пользу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям. 

Однако ответчик обжаловал решение. Тем не менее, суд апелляционной инстанции оставил судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Согласно материалам дела, предприимчивый бахчевод занял земельный участок в Быковском районе без правоустанавливающих документов. Организованная надзорная проверка выявила, что на четырех площадках, были высажены огурцы, болгарский перец, арбузы и  томаты. Лабораторные пробы показали, что в результате нарушения Гаджимагомедовым А.А. правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами) земле был нанесен ущерб. 

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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